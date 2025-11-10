Advertisement

منوعات

مسلّح اقتحم قناة تلفزيونيّة... ماذا فعل مقدّم برامج شهير بزوجته؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1440450-638983807182246134.jpg
Doc-P-1440450-638983807182246134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقتحم مسلّح مبنى قناة "bein SPORTS" الرياضية في إسطنبول، وطالب بلقاء مقدم البرامج غولتكين أوناي.
Advertisement


وحبسب تقارير، فإنّ المسلّح يتّهم أوناي بإهانة زوجته، التي تعمل حارسة أمن في المبنى.
وحضرت قوات الشرطة إلى الموقع وبدأت مفاوضات مع المسلّح، وتمكنت خلال نصف ساعة من إقناعه بتسليم نفسه.
 
 
وأُوقف الرجل الذي تبيّن أنّه يدعى كمال.س، بعد تسليم نفسه. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
lebanon 24
10/11/2025 19:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مُقدّم برامج لبنانيّ يكشف لأوّل مرّة: هذا ما جرى مع زوجتي وإبني في يوم الولادة
lebanon 24
10/11/2025 19:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
lebanon 24
10/11/2025 19:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد زواجهما... مُقدّم برامج لبنانيّ يُعايد زوجته "أم كريم": 15 سنة حبّ
lebanon 24
10/11/2025 19:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

قوات الشرطة

الرياض

روسيا

رياضي

رياض

الري

bein

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:34 | 2025-11-10
10:27 | 2025-11-10
08:43 | 2025-11-10
05:13 | 2025-11-10
04:30 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24