مسلّح اقتحم قناة تلفزيونيّة... ماذا فعل مقدّم برامج شهير بزوجته؟

وحبسب تقارير، فإنّ المسلّح يتّهم أوناي بإهانة زوجته، التي تعمل حارسة أمن في المبنى. اقتحم مسلّح مبنى قناة " SPORTS" الرياضية في إسطنبول، وطالب بلقاء مقدم البرامج غولتكين أوناي.وحبسب تقارير، فإنّ المسلّح يتّهم أوناي بإهانة زوجته، التي تعمل حارسة أمن في المبنى.

وحضرت إلى الموقع وبدأت مفاوضات مع المسلّح، وتمكنت خلال نصف ساعة من إقناعه بتسليم نفسه.

وأُوقف الرجل الذي تبيّن أنّه يدعى كمال.س، بعد تسليم نفسه. (روسيا اليوم)