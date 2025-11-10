24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مسلّح اقتحم قناة تلفزيونيّة... ماذا فعل مقدّم برامج شهير بزوجته؟
Lebanon 24
10-11-2025
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحم مسلّح مبنى قناة "
bein
SPORTS" الرياضية في إسطنبول، وطالب بلقاء مقدم البرامج غولتكين أوناي.
Advertisement
وحبسب تقارير، فإنّ المسلّح يتّهم أوناي بإهانة زوجته، التي تعمل حارسة أمن في المبنى.
وحضرت
قوات الشرطة
إلى الموقع وبدأت مفاوضات مع المسلّح، وتمكنت خلال نصف ساعة من إقناعه بتسليم نفسه.
وأُوقف الرجل الذي تبيّن أنّه يدعى كمال.س، بعد تسليم نفسه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
Lebanon 24
مُقدّم برامج شهير تلقى خبراً مفاجئاً جدّاً... ماذا فعلت زوجته؟
10/11/2025 19:04:30
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقدّم برامج لبنانيّ يكشف لأوّل مرّة: هذا ما جرى مع زوجتي وإبني في يوم الولادة
Lebanon 24
مُقدّم برامج لبنانيّ يكشف لأوّل مرّة: هذا ما جرى مع زوجتي وإبني في يوم الولادة
10/11/2025 19:04:30
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
10/11/2025 19:04:30
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد زواجهما... مُقدّم برامج لبنانيّ يُعايد زوجته "أم كريم": 15 سنة حبّ
Lebanon 24
في عيد زواجهما... مُقدّم برامج لبنانيّ يُعايد زوجته "أم كريم": 15 سنة حبّ
10/11/2025 19:04:30
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
قوات الشرطة
الرياض
روسيا
رياضي
رياض
الري
bein
تابع
قد يعجبك أيضاً
زلزال يضرب الخليج العربي.. وهذه قوّته
Lebanon 24
زلزال يضرب الخليج العربي.. وهذه قوّته
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا... أمٌ وضعت طفلها داخل وكيس ورمتّه من النافذة!
Lebanon 24
في تركيا... أمٌ وضعت طفلها داخل وكيس ورمتّه من النافذة!
10:27 | 2025-11-10
10/11/2025 10:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... رئيس هذه الدولة يتعرّض للرشق بالحجارة!
Lebanon 24
بالفيديو... رئيس هذه الدولة يتعرّض للرشق بالحجارة!
08:43 | 2025-11-10
10/11/2025 08:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جدلٌ كبير في ليبيا... مسلّحون يُرافقون نجل قائد عسكريّ من المدرسة إلى المنزل!
Lebanon 24
جدلٌ كبير في ليبيا... مسلّحون يُرافقون نجل قائد عسكريّ من المدرسة إلى المنزل!
05:13 | 2025-11-10
10/11/2025 05:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
Lebanon 24
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
04:30 | 2025-11-10
10/11/2025 04:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإيران.. ماذا كشف تقريرٌ كندي؟
14:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:34 | 2025-11-10
زلزال يضرب الخليج العربي.. وهذه قوّته
10:27 | 2025-11-10
في تركيا... أمٌ وضعت طفلها داخل وكيس ورمتّه من النافذة!
08:43 | 2025-11-10
بالفيديو... رئيس هذه الدولة يتعرّض للرشق بالحجارة!
05:13 | 2025-11-10
جدلٌ كبير في ليبيا... مسلّحون يُرافقون نجل قائد عسكريّ من المدرسة إلى المنزل!
04:30 | 2025-11-10
موظف يفقد عمله بسبب تطبيق إحصاء الخطوات
03:08 | 2025-11-10
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 19:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24