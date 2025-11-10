Advertisement

عثرت سيدة روسية على لص نائم داخل شقتها بعد أن دخل بقصد السرقة وجمع بعض الأغراض قبل أن يغلبه النوم. وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الحادث وقع في بلاغوفيشينسك، حيث عادت صاحبة المنزل، البالغة من العمر 56 عامًا، من عملها الليلي لتجد رجلًا غريبًا نائمًا داخل البيت.وبحسب بيان في مقاطعة آمور، اقتحم الرجل المنزل عبر النافذة ليلًا وهو على علم بأن السكان غير متواجدين، ووضع بعض الأغراض التي كان ينوي سرقتها داخل أكياس، من بينها تلفاز ومنشار كهربائي، قبل أن يقرر الاستراحة وينام.وأضاف البيان أن المشتبه به يبلغ من العمر 45 عامًا، وله سوابق تتعلق بالسرقة وقضايا مخدرات. وقد تم توقيفه وفتح تحقيق بحقه بتهمة الشروع في السرقة والدخول غير القانوني إلى منزل، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ست سنوات. وبعد التحقيق الأولي، تم إخلاء سبيله مع تعهده بعدم مغادرة مكان إقامته.