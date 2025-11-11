22
منوعات
مقتل سيدة بعيار ناري على يد نجلها أثناء لعبه بالسلاح
Lebanon 24
11-11-2025
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة عزبة العرب التابعة لمنطقة بهتيم دائرة
قسم شرطة ثان شبرا الخيمة
بمحافظة
القليوبية
في مصر، مقتل سيدة على يد نجلها، بعيار ناري، من سلاح ناري، والذي أسفر عن مصرعها على الفور إثر إصابتها بالعيار الناري في الوجه، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف
النيابة العامة
، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.
تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمنطقة عزبة العرب، ببهتيم دائرة القسم.
انتقلت على الفور قوة أمنية، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطلق ناري بالوجه.
وكشفت التحريات الأولية، أن نجل المجني عليها هو من ارتكب الواقعة، حيث أنه كان يعبث بسلاح ناري حوزته، وأثناء قيامه بتنظيفه خرجت منه طلقة صوب والدته، والتي أصابتها بالوجه، وأسفرت عن وفاتها على الفور.
وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف
النيابة
العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه. (اليوم السابع)
