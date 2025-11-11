Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1441120-638985245106370181.jpg
Doc-P-1441120-638985245106370181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
فرصة لممارسة الرياضة مع شريك حياتك، ما يدعم الالتزام بأهداف اللياقة ويحقق نتائج إيجابية.
الثور
خذ خطوة إلى الوراء لتقييم علاقتك بعقلانية. تواصل جديد قد يفتح أبوابًا لتغييرات مهمة، وربما لقاء شخص يغير مجرى حياتك.
Advertisement
الجوزاء
قد تحصل اليوم على مكافأة مالية أو تقدير لجهودك السابقة، مع ضرورة التخطيط الجيد للإنفاق.
السرطان
لباقتك وقدرتك على التواصل تفتح أمامك فرصًا مهمة لتحقيق إنجازات.
الأسد
يوم مليء بالحوار والتفاعل، قد تقابل شخصًا ملهمًا، لكن ليس الوقت المناسب للاعتراف بمشاعرك. التحلّي بالصبر سيكون أفضل.
العذراء
طاقتك الإيجابية عالية، وقد تحقق إنجازات كبيرة في وقت قصير.
الميزان
 نجاح ملحوظ لمن يعملون في الضيافة أو الأعمال الخيرية بفضل مهارات التواصل والتأثير.
العقرب
حظ جيد يرافقك في الشؤون المالية، واستثماراتك السابقة تبدأ في إعطاء نتائج إيجابية.
القوس
الوقت مناسب لإنجاز المهام المؤجلة والتركيز على الالتزامات بجدية.
الجدي
يوم مثالي لمصارحة المقربين والتحدث عمّا يزعجك، مما يمنحك راحة داخلية.
الدلو 
افرصة جديدة للنمو والتطور المهني من خلال عرض وظيفي محتمل.
الحوت
تجنب الانفعال الزائد، فالعصبية تؤثر على حالتك النفسية والجسدية.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
12/11/2025 09:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
12/11/2025 09:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
12/11/2025 09:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
12/11/2025 09:34:43 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الرياض

التزام

التركي

الترك

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:36 | 2025-11-12
01:18 | 2025-11-12
01:05 | 2025-11-12
23:47 | 2025-11-11
15:28 | 2025-11-11
15:24 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24