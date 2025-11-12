ذعر في فرانسيسكو.. سائق قطار يغفو أثناء القيادة (فيديو)

Advertisement

عمّت حالة من الذعر بين ركاب أحد القطارات في مدينة سان بعدما بدا أن السائق غفا خلف المقود أثناء سير بسرعة تجاوزت 80 كيلومترًا في الساعة، قبل أن يتوقف فجأة بشكل مفاجئ. وقال السائق بعد الحادث مهدئًا الركاب: "لم نصطدم… استرخوا".وذكرت وكالة النقل البلدية أن القطار المكوّن من عربتين تعرض لاهتزازات قوية أثناء خروجه من نفق الغروب قرب حديقة دوبوس، ما أدى إلى سقوط بعض الركاب أثناء اندفاعهم نحو جانب العربة. وأظهر مقطع فيديو بثّته قناة KRON السائق متهاويًا خلف عجلة القيادة قبل أن يستفيق ويحاول السيطرة على القطار في اللحظة الأخيرة.وأكدت السلطات أن القطار لم يخرج عن مساره وأن نظام المكابح كان يعمل بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ وصلت فورًا إلى موقع الحادث. وكشف التحقيق الأولي أن السبب يعود إلى إرهاق السائق، دون وجود أي خلل ميكانيكي، ليتم وضعه في حالة “عدم قيادة” إلى حين استكمال التحقيق.وروى عدد من الركاب لحظات الرعب التي عاشوها، حيث قالت إحدى الراكبات: "شعرت أن هذه هي النهاية"، فيما أشار آخر إلى أن المشهد كان "مخيفًا للغاية" بعد أن سقط عليه عدد من الركاب أثناء المنعطف. وأفادت صحيفة أن امرأة أُصيبت بارتجاج في المخ نتيجة الاندفاع داخل العربة.