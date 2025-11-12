Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1441546-638986097023355132.jpg
Doc-P-1441546-638986097023355132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
اليوم يحمل لك تحديات مهنية جديدة، لكنها فرصة لإبراز قدراتك إذا تعاملت معها بصبر وانضباط. صحياً، احرص على العناية بقدميك وتجنب الوقوف الطويل، واختر أحذية مريحة لتفادي التعب.
Advertisement
الثور
قد يظهر اليوم حل لمشكلة قديمة مع شخص ما، لذلك حاول الاستماع بإنصاف قبل اتخاذ أي قرار. عاطفياً، من المهم وضع حدود واضحة في علاقاتك وعدم السماح لأحد باستغلال طيبتك.
الجوزاء
مهنياً، ستشعر بعمق وتأمل، ما يجعلك متميزًا في مجالات التعليم والقانون والسياسة. صحياً، لا تتجاهل أي أعراض مزعجة واهتم بنظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتك واستقرارك.
السرطان
عاطفياً، تجنب التسرع أو الشك، فالتفاهم الصادق هو أساس استمرار علاقتك. مهنياً، قد تشعر بالانشغال والإرهاق، لذا حاول إيجاد متعة في التفاصيل الصغيرة لتخفيف الضغط.
الأسد 
اليوم يحتاج لتأني في القرارات العملية والعائلية لتجنب المشاكل. عاطفياً، اختلاط المشاعر قد يربكك، لذلك أرجئ أي قرارات مهمة حتى تهدأ.
العذراء
التوتر والقلق بشأن العلاقة الحالية أو المستقبلية سيبدأ في التراجع اليوم، مما يتيح لك تقييم مشاعرك بموضوعية ورؤية الأمور بوضوح أكبر.
الميزان
مهنياً، قد تطرأ فرصة مالية جديدة أو عمل إضافي يعزز ميزانيتك. صحياً، دلّل نفسك بجلسة استرخاء أو علاج عطري لاستعادة صفاء ذهنك وحيويتك.
العقرب
حاول اليوم كسر روتينك وإدخال تغييرات إيجابية، فقد تنجذب إلى نشاط رياضي جديد أو تجربة ترفيهية تمنحك طاقة وحيوية. أفكارك غير التقليدية قد تفتح أمامك فرصًا مهنية جديدة.
القوس
عاطفتك العالية قد توقعك في مواقف محرجة، لذا لا تتردد في طلب الدعم من المقربين. مهنياً، حاستك التحليلية في أوجها، مما يعزز فرص نجاحك في المهام الدقيقة.
الجدي
ضغوط مالية قد تخلق توتراً بسيطاً في العمل، لكن مصادر دخل إضافية قد تظهر قريباً. صحياً، لا تتجاهل الأعراض الصغيرة لتجنب تفاقم المشكلات مستقبلاً.
الدلو
التغيير أصبح ضرورة اليوم وقد يمثل مفتاح مستقبلك المشرق. عاطفياً، العلاقات العابرة قد تمنحك تسلية، لكنها لا توفر الاستقرار الذي تبحث عنه.
الحوت
اليوم مناسب لاتخاذ خطوات عملية لتطوير وضعك المهني والمالي. صحياً، يلفت انتباهك شخص قريب لأهمية تعديل نمط حياتك نحو خيارات أكثر صحة وتوازنًا.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
13/11/2025 13:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
13/11/2025 13:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
13/11/2025 13:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
13/11/2025 13:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

العذراء

العقرب

الطويل

رياضي

الترا

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:59 | 2025-11-13
02:48 | 2025-11-13
00:00 | 2025-11-13
23:00 | 2025-11-12
16:00 | 2025-11-12
14:00 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24