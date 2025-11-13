كان يعتني به منذ صغره... مصرع مدرّب حيوانات بعد أن هاجمه دبّ (صور)

شهدت مدينة في ولاية حادثة مأساوية، إذ لقي مدرب الحيوانات ستيفان ، البالغ من العمر 39 عاماً، مصرعه بعد أن هاجمه دب كان قد ربّاه منذ صغره.

ووفقاً لصحيفة "ميرور"، وقع الهجوم داخل منشأة ابن عمه راندي ميلر، المعروفة باسم "Predators in Action"، أثناء تصوير مقطع ترويجي.





ستيفان، الذي يمتلك خبرة طويلة في تدريب الدببة والعمل في مجال الترفيه، سبق أن شارك مع الدب نفسه — المسمى "روكي" — في فيلم Semi-Pro عام 2008.





ويبلغ طول "روكي" نحو 3 أمتار ويزن حوالي 315 كيلوغراماً، وكان معروفاً بطبعه الهادئ واعتياده على التعامل مع البشر.





وفي يوم الحادث، كان ستيفان يستعد لأداء حركة مصارعة مع الدب بعد أن أمضى وقتاً في التفاعل معه والتودد إليه إثر فترة انقطاع.

وأكد راندي ميلر أن جميع إجراءات السلامة كانت مطبقة، بما في ذلك وجود خط أمان يفصل الدب عن الفريق ومساعدين مجهزين برذاذ الفلفل.





ورغم الاحتياطات، هاجم الدب روكي فجأة عنق ستيفان، ما أدى إلى إصابته في منطقة حساسة. وتدخل المساعدون بسرعة وفصلوا الدب في ثوانٍ، فيما وصل الطاقم الطبي، إلا أن ستيفان توفي بعد دقائق.





وأوضح راندي ميلر، صاحب خبرة تزيد على 25 عامًا مع الحيوانات الغريبة، أن الحادث وقع "بسرعة كبيرة" وأن جميع الإجراءات اللازمة اتُخذت.







وفتحت دائرة الأسماك والحياة البرية OSHA الأميركية تحقيقًا في الحادث، دون اتخاذ قرار أولي بشأن مصير الدب. (سكاي نيوز)

































