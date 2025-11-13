20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كان يعتني به منذ صغره... مصرع مدرّب حيوانات بعد أن هاجمه دبّ (صور)
Lebanon 24
13-11-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة
لوس أنجلوس
في ولاية
كاليفورنيا
حادثة مأساوية، إذ لقي مدرب الحيوانات ستيفان
ميلر
، البالغ من العمر 39 عاماً، مصرعه بعد أن هاجمه دب كان قد ربّاه منذ صغره.
Advertisement
ووفقاً لصحيفة "ميرور"، وقع الهجوم داخل منشأة ابن عمه راندي ميلر، المعروفة باسم "Predators in Action"، أثناء تصوير مقطع ترويجي.
ستيفان، الذي يمتلك خبرة طويلة في تدريب الدببة والعمل في مجال الترفيه، سبق أن شارك مع الدب نفسه — المسمى "روكي" — في فيلم
الكوميديا
Semi-Pro عام 2008.
ويبلغ طول "روكي" نحو 3 أمتار ويزن حوالي 315 كيلوغراماً، وكان معروفاً بطبعه الهادئ واعتياده على التعامل مع البشر.
وفي يوم الحادث، كان ستيفان يستعد لأداء حركة مصارعة مع الدب بعد أن أمضى وقتاً في التفاعل معه والتودد إليه إثر فترة انقطاع.
وأكد راندي ميلر أن جميع إجراءات السلامة كانت مطبقة، بما في ذلك وجود خط أمان يفصل الدب عن الفريق ومساعدين مجهزين برذاذ الفلفل.
ورغم الاحتياطات، هاجم الدب روكي فجأة عنق ستيفان، ما أدى إلى إصابته في منطقة حساسة. وتدخل المساعدون بسرعة وفصلوا الدب في ثوانٍ، فيما وصل الطاقم الطبي، إلا أن ستيفان توفي بعد دقائق.
وأوضح راندي ميلر، صاحب خبرة تزيد على 25 عامًا مع الحيوانات الغريبة، أن الحادث وقع "بسرعة كبيرة" وأن جميع الإجراءات اللازمة اتُخذت.
وأضاف أن الدب كان ودودًا سابقًا في اليوم نفسه، ما أعطى انطباعًا بأنه يريد اللعب قبل الهجوم المفاجئ.
وفتحت دائرة الأسماك والحياة البرية OSHA الأميركية تحقيقًا في الحادث، دون اتخاذ قرار أولي بشأن مصير الدب. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
13/11/2025 22:02:07
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الماليزية: مصرع شخص وإنقاذ 6 بعد غرق قارب يقل 90 مهاجرا
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الماليزية: مصرع شخص وإنقاذ 6 بعد غرق قارب يقل 90 مهاجرا
13/11/2025 22:02:07
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعتني المرأة بنفسها بعد الولادة وبعد الأربعين؟
Lebanon 24
كيف تعتني المرأة بنفسها بعد الولادة وبعد الأربعين؟
13/11/2025 22:02:07
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان: ما نطالب به منذ أعوام لم يأتِ إلى بعد مجلس النواب!
Lebanon 24
كنعان: ما نطالب به منذ أعوام لم يأتِ إلى بعد مجلس النواب!
13/11/2025 22:02:07
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لوس أنجلوس
كاليفورنيا
سكاي نيوز
الكوميديا
سكاي نيو
بيرة
بريت
ميلر
تابع
قد يعجبك أيضاً
حوت قرش ضخم يُثير الرعب في دولة عربيّة... وتحذير عاجل إلى محبي السباحة
Lebanon 24
حوت قرش ضخم يُثير الرعب في دولة عربيّة... وتحذير عاجل إلى محبي السباحة
13:27 | 2025-11-13
13/11/2025 01:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
09:43 | 2025-11-13
13/11/2025 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع غريب.. ممرضة تشعل النار بمستشفى في مصر
Lebanon 24
بدافع غريب.. ممرضة تشعل النار بمستشفى في مصر
08:05 | 2025-11-13
13/11/2025 08:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة انتشار الدببة.. اليابان تسمح للشرطة باستخدام الأسلحة النارية
Lebanon 24
لمواجهة انتشار الدببة.. اليابان تسمح للشرطة باستخدام الأسلحة النارية
04:59 | 2025-11-13
13/11/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة نادرة.. إمرأة عربية حامل بـ9 أجنة
Lebanon 24
حالة نادرة.. إمرأة عربية حامل بـ9 أجنة
02:48 | 2025-11-13
13/11/2025 02:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
13:27 | 2025-11-13
حوت قرش ضخم يُثير الرعب في دولة عربيّة... وتحذير عاجل إلى محبي السباحة
09:43 | 2025-11-13
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
08:05 | 2025-11-13
بدافع غريب.. ممرضة تشعل النار بمستشفى في مصر
04:59 | 2025-11-13
لمواجهة انتشار الدببة.. اليابان تسمح للشرطة باستخدام الأسلحة النارية
02:48 | 2025-11-13
حالة نادرة.. إمرأة عربية حامل بـ9 أجنة
00:00 | 2025-11-13
بعد إثبات "عيوب في الطائرة".. تعويض ضخم لأسرة ضحية حادث جوي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 22:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24