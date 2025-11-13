Advertisement

منوعات

جريمة مروّعة.. امرأة تفقد بصرها بعدما سكب جيرانها مادة حارقة على وجهها

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1441971-638986753910535748.jpg
Doc-P-1441971-638986753910535748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّضت امرأة أربعينية من القاهرة لاعتداء وحشي من جيرانها، بعدما سكبت جارتها مادة حارقة على وجهها، ما أدى إلى فقدانها البصر، إضافة إلى تعرضها للضرب المبرح، وفقًا لتقارير طبية.
Advertisement


وأفادت الصحف المصرية بأن خلافات سابقة كانت قائمة بين الضحية وجارتها أسفل العقار، وتصاعدت بعد أن اختطفت الأخيرة ابن الضحية البالغ 7 سنوات واحتجزته داخل مسكنها، قبل أن تتمكن والدته من إنقاذه.


وتجدّدت المشاجرة لاحقًا، وسط محاولات سكان العقار التدخل دون جدوى، حتى اقتحمت الجارة مسكن الضحية برفقة أفراد من أسرتها، وألقت المادة الحارقة على وجهها قبل أن يعتدوا عليها بالضرب، مسبّبين لها عاهة مستديمة.


وأظهرت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى حكومي أن الضحية تعاني من ضمور بالعصب البصري وفقدان كامل للبصر، ولا يمكن علاجه بسبب تلف العصب الناتج عن المادة الحارقة.


وقد أثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بتوقيع عقوبة رادعة بحق مرتكبي هذه الجريمة المأساوية. (آرم نيوز) 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
في الهرمل.. وفاة إمرأة في حادث سير مروّع
lebanon 24
14/11/2025 01:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!
lebanon 24
14/11/2025 01:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!
lebanon 24
14/11/2025 01:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة في لبنان.. طعنه بعنقه
lebanon 24
14/11/2025 01:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى حكومي

القاهرة

المصرية

مصرية

جيران

مصري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:27 | 2025-11-13
11:33 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
08:05 | 2025-11-13
04:59 | 2025-11-13
02:48 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24