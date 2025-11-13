بالفيديو.. نمر يهاجم امرأة خلال رحلة سفاري

Advertisement

وأفاد المسؤولون بأن الحادثة وقعت بعد ظهر الخميس أثناء رحلة سفاري لمشاهدة الفهود. ويُظهر الفيديو النمر وهو يتسلق حافلة السفاري ويخدش النافذة محاولًا مهاجمة المرأة.وأوضح مسؤولو المتنزه أن حافلات السفاري مجهزة بشبك معدني على النوافذ والفتحات لمنع التلامس المباشر مع الحيوانات، لكن مخلب النمر وصل من خلال فتحة صغيرة في الشبك. ونقلت PTI عن مسؤول قوله: "أُصيبت المرأة بخدوش وتلقّت الإسعافات الأولية. ونُقلت إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج، وهي بخير".