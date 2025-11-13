Advertisement

بالفيديو.. نمر يهاجم امرأة خلال رحلة سفاري

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:41
تعرضت مسافِرة لهجوم من نمر خلال رحلة سفاري، يوم الخميس، في ولاية كارناتاكا الهندية داخل متنزه بانيرغاتّا الوطني، بعدما حاول الحيوان الكبير مهاجمتها عبر النافذة الشبكية لحافلة السفاري التي كانت تجلس فيها. وحدّد المسؤولون هوية المرأة، وهي فاهيتا بانو في الخمسينيات من عمرها، مؤكدين أنها تلقت إسعافات أولية على الفور ثم نُقلت إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.
وأفاد المسؤولون بأن الحادثة وقعت بعد ظهر الخميس أثناء رحلة سفاري لمشاهدة الفهود. ويُظهر الفيديو النمر وهو يتسلق حافلة السفاري ويخدش النافذة محاولًا مهاجمة المرأة.

وأوضح مسؤولو المتنزه أن حافلات السفاري مجهزة بشبك معدني على النوافذ والفتحات لمنع التلامس المباشر مع الحيوانات، لكن مخلب النمر وصل من خلال فتحة صغيرة في الشبك. ونقلت وكالة الأنباء الهندية PTI عن مسؤول قوله: "أُصيبت المرأة بخدوش وتلقّت الإسعافات الأولية. ونُقلت إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج، وهي بخير".
