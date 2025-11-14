Advertisement

الحمليمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل.الثورتبدو متحمساً أكثر من العادة اليوم، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة عن شخص تتمنى له الخير والتقدم.الجوزاءابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.السرطانحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.قد تواجه بعض المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين.تعيش هذا اليوم حالاً من القلق على ، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.الميزانيفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً.يعاود نبتون سيره المباشر في منزلك الخامس، فيكون الوقت ملائماً للتفكير في مستقبل هادئ وواعد.تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته.الجديلا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين.الدلوتنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى دعماً غير متوقع، لا تبق وحيداً بل شارك في الأنشطة.قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه. (السومرية)