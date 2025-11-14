Advertisement

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:00
الحمل
يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في أي لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات وتسيطر على أجواء العمل.

الثور
تبدو متحمساً أكثر من العادة اليوم، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة عن شخص تتمنى له الخير والتقدم.
الجوزاء
ابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أي خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

السرطان
حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.

الأسد
قد تواجه بعض القضايا المربكة اليوم، لكنّك لا تفتقر إلى سلامة التواصل مع الآخرين.

العذراء
تعيش هذا اليوم حالاً من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.

الميزان
يفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً.

العقرب
يعاود نبتون سيره المباشر في منزلك الخامس، فيكون الوقت ملائماً للتفكير في مستقبل هادئ وواعد.

القوس
تستاء من زميل يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته.

الجدي
لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين.

الدلو
تنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى دعماً غير متوقع، لا تبق وحيداً بل شارك في الأنشطة.

الحوت
قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه. (السومرية)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24