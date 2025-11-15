20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حالته حرجة جداً.. ابن الـ 22 عاماً في المستشفى يُصارع الموت بسبب "برغر"!
Lebanon 24
15-11-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة غريبة، نُقل شاب يوناني إلى
قسم العناية المركزة
بعد ابتلاعه برغر "كمزحة" أثناء تناوله الطعام مع أصدقائه في أحد المطاعم.
Advertisement
وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن الشاب وعمره 22 عاما نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
وتوقّف الشاب عن التنفس لمدة دقيقتين، وهو ما تسبب بأضرار خطيرة في الدماغ، بحسب الأطباء. وقال
رئيس اتحاد
العاملين في
المستشفيات العامة
في
اليونان
ميخاليس يانّاكوس: "لن ينجو إلا بمعجزة، فحالته حرجة جدًا."
إلى ذلك، قالت الشرطة إنها ستراجع تسجيلات المراقبة في المطعم لمعرفة ما إذا كان أحد قد شجعه على هذا التصرف الخطير.
مواضيع ذات صلة
بسبب حقنة في الوجه.. فنانة تتعرّض للتسمم وتُنقل إلى المستشفى بحالة حرجة (صورة)
Lebanon 24
بسبب حقنة في الوجه.. فنانة تتعرّض للتسمم وتُنقل إلى المستشفى بحالة حرجة (صورة)
15/11/2025 10:25:12
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
15/11/2025 10:25:12
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 21 عاما جثة مُصابة بطلق ناري داخل سيارته في دورس
Lebanon 24
ابن الـ 21 عاما جثة مُصابة بطلق ناري داخل سيارته في دورس
15/11/2025 10:25:12
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
Lebanon 24
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
15/11/2025 10:25:12
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قسم العناية المركزة
المستشفيات العامة
رئيس اتحاد
اليونان
يونان
ليونا
فيات
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
03:15 | 2025-11-15
15/11/2025 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تدمرت بالكامل.. النيران تلتهم 24 سيارة تسلا (فيديو)
Lebanon 24
تدمرت بالكامل.. النيران تلتهم 24 سيارة تسلا (فيديو)
03:00 | 2025-11-15
15/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاضية اتحادية تمنع ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قاضية اتحادية تمنع ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا.. إليكم التفاصيل
00:36 | 2025-11-15
15/11/2025 12:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-14
14/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ادّعى أنه مخطوف للحصول على فدية من زوجته وعائلته… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
ادّعى أنه مخطوف للحصول على فدية من زوجته وعائلته… وهذا ما حصل (فيديو)
16:08 | 2025-11-14
14/11/2025 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
Lebanon 24
بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"
09:23 | 2025-11-14
14/11/2025 09:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان
08:25 | 2025-11-14
14/11/2025 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:15 | 2025-11-15
لحظة انفجار ضخم في الأرجنتين.. هكذا رصده ركاب إحدى الطائرات (فيديو)
03:00 | 2025-11-15
تدمرت بالكامل.. النيران تلتهم 24 سيارة تسلا (فيديو)
00:36 | 2025-11-15
قاضية اتحادية تمنع ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2025-11-14
برجك اليوم
16:08 | 2025-11-14
ادّعى أنه مخطوف للحصول على فدية من زوجته وعائلته… وهذا ما حصل (فيديو)
13:12 | 2025-11-14
لقطة فلكية دقيقة لمجرة "المثلث" تُبرز مناطق تشكّل النجوم.. شاهدوها
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24