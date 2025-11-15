Advertisement

منوعات

حالته حرجة جداً.. ابن الـ 22 عاماً في المستشفى يُصارع الموت بسبب "برغر"!

Lebanon 24
15-11-2025 | 01:00
في حادثة غريبة، نُقل شاب يوناني إلى قسم العناية المركزة بعد ابتلاعه برغر "كمزحة" أثناء تناوله الطعام مع أصدقائه في أحد المطاعم.
وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن الشاب وعمره 22 عاما نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. 

وتوقّف الشاب عن التنفس لمدة دقيقتين، وهو ما تسبب بأضرار خطيرة في الدماغ، بحسب الأطباء. وقال رئيس اتحاد العاملين في المستشفيات العامة في اليونان ميخاليس يانّاكوس: "لن ينجو إلا بمعجزة، فحالته حرجة جدًا."

إلى ذلك، قالت الشرطة إنها ستراجع تسجيلات المراقبة في المطعم لمعرفة ما إذا كان أحد قد شجعه على هذا التصرف الخطير.
