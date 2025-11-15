حالته حرجة جداً.. ابن الـ 22 عاماً في المستشفى يُصارع الموت بسبب "برغر"!

Advertisement

في حادثة غريبة، نُقل شاب يوناني إلى بعد ابتلاعه برغر "كمزحة" أثناء تناوله الطعام مع أصدقائه في أحد المطاعم.وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن الشاب وعمره 22 عاما نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.وتوقّف الشاب عن التنفس لمدة دقيقتين، وهو ما تسبب بأضرار خطيرة في الدماغ، بحسب الأطباء. وقال العاملين في في ميخاليس يانّاكوس: "لن ينجو إلا بمعجزة، فحالته حرجة جدًا."إلى ذلك، قالت الشرطة إنها ستراجع تسجيلات المراقبة في المطعم لمعرفة ما إذا كان أحد قد شجعه على هذا التصرف الخطير.