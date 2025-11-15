Advertisement

متفرقات

فيلم فلسطيني يهز المهرجانات… "كان يا ما كان في غزة" يروي ما قبل الحرب

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1442623-638988305105592746.webp
Doc-P-1442623-638988305105592746.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض المخرجان عرب وطرزان ناصر فيلمهما الفلسطيني "كان يا ما كان في غزة" في مهرجان كان السينمائي ثم في مهرجان القاهرة، مقدّمين رؤية إنسانية لحياة الفلسطينيين قبل سنوات من الحرب التي دمّرت القطاع.
Advertisement

تدور الأحداث في عام 2007، عبر قصة يحيى، الطالب الجامعي الذي يعمل مع صاحب مطعم الفلافل أسامة، قبل أن يُستدرج إلى تجارة الحبوب المخدّرة. يرفض يحيى هذا الطريق، ليصطدم بضابط فاسد يُدعى أبو سامي، وتنتهي المواجهة بمقتل أسامة، بينما يصبح يحيى الشاهد الوحيد.

بعد عامين، يعيش يحيى حالة انهيار نفسي إلى أن يلتقي بمخرج يعرض عليه بطولة فيلم يُقدَّم كأول فيلم أكشن في غزة، فتتشابك تجربته الشخصية مع الدور الذي يجسّده. لكن ظهور أبو سامي مجدداً، بعد أن أصبح ضابطاً رفيعاً، يعيد الصراع إلى بدايته، كاشفاً الفساد والانقسام داخل المؤسسات المحلية.

يركّز الفيلم على الإنسان العادي وظروفه القهرية، ويُبرز محدودية الخيارات أمام الفلسطينيين تحت الاحتلال والحصار. ويؤكد المخرجان أن هدفهما كان إعادة تقديم الفلسطينيين كبشر لهم قصص وتجارب، بعيداً عن اختزالهم في أرقام وأخبار الحرب، ومن دون مبالغة درامية.

مواضيع ذات صلة
عامان من النار.. غزة تروي ما لا يُحتمل
lebanon 24
15/11/2025 22:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك
lebanon 24
15/11/2025 22:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي عن وقف الحرب في غزة: ما نفعله في مصلحة السلام والفلسطينيين
lebanon 24
15/11/2025 22:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية بشأن غزة: ترتيبات ما بعد الحرب ينبغي أن تعكس إرادة الفلسطينيين
lebanon 24
15/11/2025 22:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مهرجان كان السينمائي

كان يا ما كان

الفلسطينيين

أبو سامي

سنوات من

الاحتلال

القاهرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:09 | 2025-11-15
09:24 | 2025-11-15
08:47 | 2025-11-15
08:12 | 2025-11-15
07:29 | 2025-11-15
06:29 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24