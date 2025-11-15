18
متفرقات
فيلم فلسطيني يهز المهرجانات… "كان يا ما كان في غزة" يروي ما قبل الحرب
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض المخرجان عرب وطرزان ناصر فيلمهما الفلسطيني "
كان يا ما كان
في غزة" في
مهرجان كان السينمائي
ثم في مهرجان
القاهرة
، مقدّمين رؤية إنسانية لحياة
الفلسطينيين
قبل
سنوات من
الحرب التي دمّرت القطاع.
تدور الأحداث في عام 2007، عبر قصة يحيى، الطالب الجامعي الذي يعمل مع صاحب مطعم الفلافل أسامة، قبل أن يُستدرج إلى تجارة الحبوب المخدّرة. يرفض يحيى هذا الطريق، ليصطدم بضابط فاسد يُدعى
أبو سامي
، وتنتهي المواجهة بمقتل أسامة، بينما يصبح يحيى الشاهد الوحيد.
بعد عامين، يعيش يحيى حالة انهيار نفسي إلى أن يلتقي بمخرج يعرض عليه بطولة فيلم يُقدَّم كأول فيلم أكشن في غزة، فتتشابك تجربته الشخصية مع الدور الذي يجسّده. لكن ظهور أبو سامي مجدداً، بعد أن أصبح ضابطاً رفيعاً، يعيد الصراع إلى بدايته، كاشفاً الفساد والانقسام داخل المؤسسات المحلية.
يركّز الفيلم على الإنسان العادي وظروفه القهرية، ويُبرز محدودية الخيارات أمام الفلسطينيين تحت
الاحتلال
والحصار. ويؤكد المخرجان أن هدفهما كان إعادة تقديم الفلسطينيين كبشر لهم قصص وتجارب، بعيداً عن اختزالهم في أرقام وأخبار الحرب، ومن دون مبالغة درامية.
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
10:09 | 2025-11-15
15/11/2025 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تتخلص من أطنان من الروبيان الملوث بمادة مشعة
Lebanon 24
إندونيسيا تتخلص من أطنان من الروبيان الملوث بمادة مشعة
09:24 | 2025-11-15
15/11/2025 09:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران
08:47 | 2025-11-15
15/11/2025 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير سوريّ يُثير موجة من الضحك بسبب ما قاله... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وزير سوريّ يُثير موجة من الضحك بسبب ما قاله... شاهدوا الفيديو
08:12 | 2025-11-15
15/11/2025 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف أصحاب مطاعم شهيرة في تركيا... 3 أشخاص ماتوا جراء التسمّم
Lebanon 24
توقيف أصحاب مطاعم شهيرة في تركيا... 3 أشخاص ماتوا جراء التسمّم
07:29 | 2025-11-15
15/11/2025 07:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
