فيلم فلسطيني يهز المهرجانات… "كان يا ما كان في غزة" يروي ما قبل الحرب

عرض المخرجان عرب وطرزان ناصر فيلمهما الفلسطيني " في غزة" في ثم في مهرجان ، مقدّمين رؤية إنسانية لحياة قبل الحرب التي دمّرت القطاع.تدور الأحداث في عام 2007، عبر قصة يحيى، الطالب الجامعي الذي يعمل مع صاحب مطعم الفلافل أسامة، قبل أن يُستدرج إلى تجارة الحبوب المخدّرة. يرفض يحيى هذا الطريق، ليصطدم بضابط فاسد يُدعى ، وتنتهي المواجهة بمقتل أسامة، بينما يصبح يحيى الشاهد الوحيد.بعد عامين، يعيش يحيى حالة انهيار نفسي إلى أن يلتقي بمخرج يعرض عليه بطولة فيلم يُقدَّم كأول فيلم أكشن في غزة، فتتشابك تجربته الشخصية مع الدور الذي يجسّده. لكن ظهور أبو سامي مجدداً، بعد أن أصبح ضابطاً رفيعاً، يعيد الصراع إلى بدايته، كاشفاً الفساد والانقسام داخل المؤسسات المحلية.يركّز الفيلم على الإنسان العادي وظروفه القهرية، ويُبرز محدودية الخيارات أمام الفلسطينيين تحت والحصار. ويؤكد المخرجان أن هدفهما كان إعادة تقديم الفلسطينيين كبشر لهم قصص وتجارب، بعيداً عن اختزالهم في أرقام وأخبار الحرب، ومن دون مبالغة درامية.