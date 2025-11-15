18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
تفجير خزنة في مكتب بريد في هذه الدولة… والمفاجأة داخل الحقيبة!
Lebanon 24
15-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن لصوص في شمال
فرنسا
من السطو على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار، بحسب ما أعلنت الشرطة
الفرنسية
. ووقعت الحادثة عندما اقتحم أفراد العصابة متجراً للمجوهرات في وسط مدينة
روبي
قرب ليل، واحتجزوا الصائغ وزوجته لفترة قصيرة قبل أن يفرّوا ومعهم القطع الثمينة. وقدّرت الشرطة قيمة المسروقات بما بين 500 ألف ومليون
يورو
.
Advertisement
وفتحت السلطات تحقيقاً في جرائم الخطف والسرقة المنظّمة والابتزاز المسلّح، في وقت شهد اليوم نفسه حادثاً آخر، إذ فجّر عدد من الأشخاص خزنة أموال في
مكتب البريد
الرئيس بمدينة روبي، قبل أن يهربوا بحقيبة اكتُشف لاحقاً أنها تحتوي على أكياس فارغة. وأوقفت الشرطة ستة أشخاص على خلفية العملية.
وتأتي هذه السرقات بعد حادثة كبيرة الشهر الماضي حين اقتحمت عصابة متحف اللوفر في
باريس
في وضح النهار، وتمكنت من الاستيلاء على مجوهرات تقدَّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار، ما يزيد المخاوف من نشاط شبكات إجرامية أكثر جرأة في أنحاء فرنسا.
مواضيع ذات صلة
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
Lebanon 24
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
16/11/2025 01:36:50
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
Lebanon 24
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
16/11/2025 01:36:50
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء التحقيقات في سحب اموال من خزنة بلدية بيروت
Lebanon 24
بدء التحقيقات في سحب اموال من خزنة بلدية بيروت
16/11/2025 01:36:50
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
16/11/2025 01:36:50
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
مكتب البريد
الفرنسية
مكتب بري
قرب لي
استيل
باريس
روبي
قد يعجبك أيضاً
فيلم فلسطيني يهز المهرجانات… "كان يا ما كان في غزة" يروي ما قبل الحرب
Lebanon 24
فيلم فلسطيني يهز المهرجانات… "كان يا ما كان في غزة" يروي ما قبل الحرب
14:00 | 2025-11-15
15/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
10:09 | 2025-11-15
15/11/2025 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تتخلص من أطنان من الروبيان الملوث بمادة مشعة
Lebanon 24
إندونيسيا تتخلص من أطنان من الروبيان الملوث بمادة مشعة
09:24 | 2025-11-15
15/11/2025 09:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران
08:47 | 2025-11-15
15/11/2025 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير سوريّ يُثير موجة من الضحك بسبب ما قاله... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وزير سوريّ يُثير موجة من الضحك بسبب ما قاله... شاهدوا الفيديو
08:12 | 2025-11-15
15/11/2025 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
01:30 | 2025-11-15
15/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2025-11-15
فيلم فلسطيني يهز المهرجانات… "كان يا ما كان في غزة" يروي ما قبل الحرب
10:09 | 2025-11-15
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
09:24 | 2025-11-15
إندونيسيا تتخلص من أطنان من الروبيان الملوث بمادة مشعة
08:47 | 2025-11-15
بالفيديو... حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران
08:12 | 2025-11-15
وزير سوريّ يُثير موجة من الضحك بسبب ما قاله... شاهدوا الفيديو
07:29 | 2025-11-15
توقيف أصحاب مطاعم شهيرة في تركيا... 3 أشخاص ماتوا جراء التسمّم
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 01:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24