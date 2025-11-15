تفجير خزنة في مكتب بريد في هذه الدولة… والمفاجأة داخل الحقيبة!

Advertisement

تمكّن لصوص في شمال من السطو على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار، بحسب ما أعلنت الشرطة . ووقعت الحادثة عندما اقتحم أفراد العصابة متجراً للمجوهرات في وسط مدينة قرب ليل، واحتجزوا الصائغ وزوجته لفترة قصيرة قبل أن يفرّوا ومعهم القطع الثمينة. وقدّرت الشرطة قيمة المسروقات بما بين 500 ألف ومليون .وفتحت السلطات تحقيقاً في جرائم الخطف والسرقة المنظّمة والابتزاز المسلّح، في وقت شهد اليوم نفسه حادثاً آخر، إذ فجّر عدد من الأشخاص خزنة أموال في الرئيس بمدينة روبي، قبل أن يهربوا بحقيبة اكتُشف لاحقاً أنها تحتوي على أكياس فارغة. وأوقفت الشرطة ستة أشخاص على خلفية العملية.وتأتي هذه السرقات بعد حادثة كبيرة الشهر الماضي حين اقتحمت عصابة متحف اللوفر في في وضح النهار، وتمكنت من الاستيلاء على مجوهرات تقدَّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار، ما يزيد المخاوف من نشاط شبكات إجرامية أكثر جرأة في أنحاء فرنسا.