Advertisement

متفرقات

تفجير خزنة في مكتب بريد في هذه الدولة… والمفاجأة داخل الحقيبة!

Lebanon 24
15-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1442625-638988309024535922.jpg
Doc-P-1442625-638988309024535922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّن لصوص في شمال فرنسا من السطو على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار، بحسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية. ووقعت الحادثة عندما اقتحم أفراد العصابة متجراً للمجوهرات في وسط مدينة روبي قرب ليل، واحتجزوا الصائغ وزوجته لفترة قصيرة قبل أن يفرّوا ومعهم القطع الثمينة. وقدّرت الشرطة قيمة المسروقات بما بين 500 ألف ومليون يورو.
Advertisement

وفتحت السلطات تحقيقاً في جرائم الخطف والسرقة المنظّمة والابتزاز المسلّح، في وقت شهد اليوم نفسه حادثاً آخر، إذ فجّر عدد من الأشخاص خزنة أموال في مكتب البريد الرئيس بمدينة روبي، قبل أن يهربوا بحقيبة اكتُشف لاحقاً أنها تحتوي على أكياس فارغة. وأوقفت الشرطة ستة أشخاص على خلفية العملية.

وتأتي هذه السرقات بعد حادثة كبيرة الشهر الماضي حين اقتحمت عصابة متحف اللوفر في باريس في وضح النهار، وتمكنت من الاستيلاء على مجوهرات تقدَّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار، ما يزيد المخاوف من نشاط شبكات إجرامية أكثر جرأة في أنحاء فرنسا.
 
مواضيع ذات صلة
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
lebanon 24
16/11/2025 01:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
lebanon 24
16/11/2025 01:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التحقيقات في سحب اموال من خزنة بلدية بيروت
lebanon 24
16/11/2025 01:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
lebanon 24
16/11/2025 01:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مكتب البريد

الفرنسية

مكتب بري

قرب لي

استيل

باريس

روبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2025-11-15
10:09 | 2025-11-15
09:24 | 2025-11-15
08:47 | 2025-11-15
08:12 | 2025-11-15
07:29 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24