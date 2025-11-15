في مزاد تاريخي.. "ساغة و رسالة" من سفينة تيتانيك! (صور)

Advertisement

من المنتظر أن تُعرض ساعة جيب ذهبية نادرة تعود لأحد أشهر ركّاب سفينة في مزاد علني بسعر قد يلامس مليون جنيه إسترليني. وتخصّ الساعة إيزيدور ستراوس، الذي قضى مع زوجته ضمن أكثر من 1500 ضحية في كارثة غرق السفينة في 14 أيار 1912.وعُثر على جثة ستراوس بعد أيام من الحادث، وكانت بحوزته الساعة المصنوعة من عيار 18 قيراطاً على يد الصانع جولز جورجنسن. وستُطرح القطعة في مزاد دار هنري ألدريدج آند سون في ويلتشاير بتاريخ 22 تشرين الثاني.وتبقى قصة الزوجين ستراوس واحدة من الأكثر تأثيراً، إذ يُعتقد أن إيدا رفضت الصعود إلى قارب النجاة لتبقى مع زوجها، ولم يُعثر على جثتها لاحقاً.وتوقفت عقارب الساعة عند 02:20، وهي اللحظة التي غاصت فيها السفينة بالكامل. وكانت الساعة هدية قدّمتها إيدا لزوجها عام 1888، وتحمل نقشاً بأحرف اسمه الأولى.