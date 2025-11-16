Advertisement

منوعات

نقش عمره 4300 عام.. كأس فضية من الضفة الغربية تكشف أقدم تصوير لخلق الكون

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:26
في كشف أثري لافت، أعلنت دراسة علمية عن تحديد أقدم تصوير معروف لخلق الكون على كأس فضية عُثر عليها في الضفة الغربية، يعود تاريخها إلى نحو 4300 عام، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
وتبيّن أن المشهد الرمزي المنقوش عليها يشبه إلى حد ملحوظ رواية الخلق في سفر التكوين، ما جعل من القطعة، المعروفة باسم "كأس عين سامية"، أقدم سجل بصري لفكرة نشأة الكون في التاريخ البشري.

الكأس الصغيرة، التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث بوصات، تزدان بنقوش أسطورية دقيقة تضم ثعابين وكائنات خيالية وآلهة ورموزًا سماوية، إضافة إلى ما يُعرف بـ "قارب النور"، الذي اعتُبر محورياً في تفسير حركة الأجرام السماوية.
 
وتشير الدراسة المنشورة في مجلة "إكس أورينت لوكس" إلى أن هذه النقوش تجسد انتقال الكون من فوضى ما قبل الخلق إلى نظام كوني منظم، في تصوير يسبق ملحمة "إنوما إليش" البابلية بأكثر من ألف عام. (24)

 
