نقش عمره 4300 عام.. كأس فضية من الضفة الغربية تكشف أقدم تصوير لخلق الكون

في كشف أثري لافت، أعلنت دراسة علمية عن تحديد أقدم تصوير معروف لخلق على كأس فضية عُثر عليها في ، يعود تاريخها إلى نحو 4300 عام، بحسب صحيفة " بوست".

الكأس الصغيرة، التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث بوصات، تزدان بنقوش أسطورية دقيقة تضم ثعابين وكائنات خيالية وآلهة ورموزًا سماوية، إضافة إلى ما يُعرف بـ "قارب النور"، الذي اعتُبر محورياً في تفسير حركة الأجرام السماوية. وتبيّن أن المشهد الرمزي المنقوش عليها يشبه إلى حد ملحوظ رواية الخلق في سفر التكوين، ما جعل من القطعة، المعروفة باسم "كأس عين سامية"، أقدم سجل بصري لفكرة نشأة الكون في التاريخ .الكأس الصغيرة، التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث بوصات، تزدان بنقوش أسطورية دقيقة تضم ثعابين وكائنات خيالية وآلهة ورموزًا سماوية، إضافة إلى ما يُعرف بـ "قارب النور"، الذي اعتُبر محورياً في تفسير حركة الأجرام السماوية.