قبل ساعات من إعدامه.. سجين ينجو من الموت

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:07
نُقل السجين الأميركي تريمان وود (46 عاماً) إلى المستشفى في ولاية أوكلاهوما، بعد العثور عليه فاقد الوعي في زنزانته، وذلك بعد ساعات فقط من تدخل حاكم الولاية كيفن ستيت لتخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد دون إفراج مشروط.
وأوضحت المتحدثة باسم إدارة الإصلاحيات كاي تومسون أن وود أُعلن في حالة طارئة عند اكتشافه، قبل أن يستعيد وعيه في المستشفى وتستقر حالته. وقال وود في مقابلة مسجلة إنه فقد الوعي فجأة داخل الزنزانة، مؤكداً أنه لم يُقدم على إيذاء نفسه، وكشف أنه لم يتناول أي طعام منذ اليوم السابق، موجهاً رسالة شكر إلى الحاكم قائلاً: "أخبروا الحاكم ستيت أنني أشكره".
تريمان وود

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في وود صباح الخميس، قبل أن يصدر الحاكم قراراً بالعفو عن عقوبة الإعدام، مستجيباً لموقف عائلة القتيل التي أيّدت تخفيف الحكم. ويعود ملف القضية إلى العام 2002، حين أُدين وود بطعن الشاب روني ويبف (19 عاماً) خلال عملية سطو فاشلة، بينما ظل يؤكد أن شقيقه – الذي توفي أثناء قضائه حكماً بالسجن المؤبد – هو القاتل الفعلي. وأوضح الحاكم أن تخفيف العقوبة ينسجم مع الحكم الذي صدر بحق شقيقه، مشدداً في الوقت نفسه على أن وود لن يكون مؤهلاً لأي إفراج مشروط مستقبلاً. (ارم)
