18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مأساة في الهند.. وفاة تلميذة بعد عقاب قاسٍ
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت تلميذة هندية تبلغ من العمر 12 عامًا، تُدعى كاجال جوند، في مدينة فاسي بولاية ماهاراشترا، بعد تعرضها لعقاب قاسٍ من معلمتها التي أجبرتها على أداء 100 تمرين جلوس (سكوات) وهي تحمل حقيبتها المدرسية، بسبب تأخرها عن الحصة، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة وأعادت الجدل حول العقاب البدني في المدارس.
Advertisement
وبحسب تقارير صحفية، بدأت كاجال، وهي طالبة في الصف السادس، تشعر بآلام حادة في الظهر فور انتهاء العقاب، قبل أن تتدهور حالتها
في المنزل
، ما استدعى نقلها إلى مستشفى في مدينتها، ثم تحويلها إلى مستشفى آخر في مومباي، حيث فارقت الحياة أثناء تلقي العلاج.
والد الطفلة،
سونيل
جوند، حمّل العقوبة مسؤولية تدهور صحة ابنته، مؤكدًا أن ما جرى "لا يجب أن يتعرض له أي طفل لمجرد تأخره عن المدرسة". كما تبيّن أن عدداً من التلاميذ الآخرين خضعوا للعقوبة نفسها في اليوم ذاته. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مأساة اغترابية.. وفاة لبناني بحادث مروع في نيجيريا
Lebanon 24
مأساة اغترابية.. وفاة لبناني بحادث مروع في نيجيريا
16/11/2025 21:53:54
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في الحازمية.. وفاة طبيب بعد سقوطه من شرفة منزله
Lebanon 24
مأساة في الحازمية.. وفاة طبيب بعد سقوطه من شرفة منزله
16/11/2025 21:53:54
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة إنقاذ تتحول إلى مأساة.. وفاة والد وبقاء ابنته في عداد المفقودين
Lebanon 24
محاولة إنقاذ تتحول إلى مأساة.. وفاة والد وبقاء ابنته في عداد المفقودين
16/11/2025 21:53:54
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مصر.. وفاة 3 أطفال جراء تسرب غاز أثناء الاستحمام
Lebanon 24
مأساة في مصر.. وفاة 3 أطفال جراء تسرب غاز أثناء الاستحمام
16/11/2025 21:53:54
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سونيل جون
في المنزل
ارم نيوز
الهند
سونيل
العلا
الحص
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأساة في منجم.. عشرات العمال يلقون مصرعهم تحت الرمال (فيديو)
Lebanon 24
مأساة في منجم.. عشرات العمال يلقون مصرعهم تحت الرمال (فيديو)
14:15 | 2025-11-16
16/11/2025 02:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة إنقاذ تتحول إلى مأساة.. وفاة والد وبقاء ابنته في عداد المفقودين
Lebanon 24
محاولة إنقاذ تتحول إلى مأساة.. وفاة والد وبقاء ابنته في عداد المفقودين
10:17 | 2025-11-16
16/11/2025 10:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً
Lebanon 24
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً
07:21 | 2025-11-16
16/11/2025 07:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من إعدامه.. سجين ينجو من الموت
Lebanon 24
قبل ساعات من إعدامه.. سجين ينجو من الموت
04:07 | 2025-11-16
16/11/2025 04:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
03:51 | 2025-11-16
16/11/2025 03:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:15 | 2025-11-16
مأساة في منجم.. عشرات العمال يلقون مصرعهم تحت الرمال (فيديو)
10:17 | 2025-11-16
محاولة إنقاذ تتحول إلى مأساة.. وفاة والد وبقاء ابنته في عداد المفقودين
07:21 | 2025-11-16
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً
04:07 | 2025-11-16
قبل ساعات من إعدامه.. سجين ينجو من الموت
03:51 | 2025-11-16
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
03:26 | 2025-11-16
نقش عمره 4300 عام.. كأس فضية من الضفة الغربية تكشف أقدم تصوير لخلق الكون
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24