مأساة في الهند.. وفاة تلميذة بعد عقاب قاسٍ

توفيت تلميذة هندية تبلغ من العمر 12 عامًا، تُدعى كاجال جوند، في مدينة فاسي بولاية ماهاراشترا، بعد تعرضها لعقاب قاسٍ من معلمتها التي أجبرتها على أداء 100 تمرين جلوس (سكوات) وهي تحمل حقيبتها المدرسية، بسبب تأخرها عن الحصة، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة وأعادت الجدل حول العقاب البدني في المدارس.وبحسب تقارير صحفية، بدأت كاجال، وهي طالبة في الصف السادس، تشعر بآلام حادة في الظهر فور انتهاء العقاب، قبل أن تتدهور حالتها ، ما استدعى نقلها إلى مستشفى في مدينتها، ثم تحويلها إلى مستشفى آخر في مومباي، حيث فارقت الحياة أثناء تلقي العلاج.والد الطفلة، جوند، حمّل العقوبة مسؤولية تدهور صحة ابنته، مؤكدًا أن ما جرى "لا يجب أن يتعرض له أي طفل لمجرد تأخره عن المدرسة". كما تبيّن أن عدداً من التلاميذ الآخرين خضعوا للعقوبة نفسها في اليوم ذاته. (ارم نيوز)