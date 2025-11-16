Advertisement

منوعات

أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً

Lebanon 24
16-11-2025 | 07:21
A-
A+

Doc-P-1442864-638988997740900083.jpg
Doc-P-1442864-638988997740900083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل طفل كان متجهاً إلى المدرسة مع عائلته، بالرصاص في حادثة عنف على الطريق صباح الجمعة الماضي.
Advertisement

وقُتل الصبي، البالغ من العمر 11 عاماً، حوالي الساعة 7:30 صباحاً أثناء ركوبه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع زوج والدته في ضواحي لاس فيغاس في هندرسون، نيفادا.

واتُهم تايلر ماثيو جونز، البالغ من العمر 22 عاماً، بإطلاق الرصاص بعد تورطه فيما وصفته شرطة هندرسون بـ"حادثة عنف على الطريق".

وبدأ الشجار بعد أن بدأت السيارتان "بالتنافس على المواقع، ومحاولة تجاوز بعضهما البعض على الطريق السريع المزدحم"، وفقاً لقائد شرطة هندرسون، ريجي رادر.

وقالت الشرطة إن السيارتين دخلتا في مشادة كلامية وفتحتا نوافذهما. وفي تلك اللحظة، أخرج جونز مسدسًا وأطلق النار على المقعد الخلفي للسيارة الأخرى، مما أدى إلى مقتل الصبي الجالس.

وألقى ضابط الشرطة القبض على جونز في موقع الجريمة، كما عُثر على سلاحه، ووُجهت إليه تهمة القتل العمد، وإطلاق النار على سيارة أو اقتحامها، وإطلاق النار داخل سيارة في منطقة محظورة، وفقًا لسجلات الشرطة. (lbc)
مواضيع ذات صلة
مقتل أب وأطفاله الخمسة بالرصاص أثناء توجههم إلى المدرسة
lebanon 24
16/11/2025 21:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شجار على قبعة ينهي حياة أميركيّ
lebanon 24
16/11/2025 21:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مأساوية.. شاب يُقتل طعنًا أثناء محاولته فضّ شجار!
lebanon 24
16/11/2025 21:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أودى بحياة شرطيين.. شجار أمام مكتب انتخابي في كركوك
lebanon 24
16/11/2025 21:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق السريع

على الطريق

✨ الخلف

رياضي

تايلر

فيغاس

رياض

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:15 | 2025-11-16
10:17 | 2025-11-16
04:50 | 2025-11-16
04:07 | 2025-11-16
03:51 | 2025-11-16
03:26 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24