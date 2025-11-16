أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً

Advertisement

قُتل طفل كان متجهاً إلى المدرسة مع عائلته، بالرصاص في حادثة عنف صباح الجمعة الماضي.وقُتل الصبي، البالغ من العمر 11 عاماً، حوالي الساعة 7:30 صباحاً أثناء ركوبه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع زوج والدته في ضواحي لاس في هندرسون، نيفادا.واتُهم ماثيو ، البالغ من العمر 22 عاماً، بإطلاق الرصاص بعد تورطه فيما وصفته شرطة هندرسون بـ"حادثة عنف على الطريق".وبدأ الشجار بعد أن بدأت السيارتان "بالتنافس على المواقع، ومحاولة تجاوز بعضهما البعض على المزدحم"، وفقاً لقائد شرطة هندرسون، ريجي رادر.وقالت الشرطة إن السيارتين دخلتا في مشادة كلامية وفتحتا نوافذهما. وفي تلك اللحظة، أخرج جونز مسدسًا وأطلق النار على المقعد الخلفي للسيارة الأخرى، مما أدى إلى مقتل الصبي الجالس.وألقى ضابط الشرطة القبض على جونز في موقع الجريمة، كما عُثر على سلاحه، ووُجهت إليه تهمة القتل العمد، وإطلاق النار على سيارة أو اقتحامها، وإطلاق النار داخل سيارة في منطقة محظورة، وفقًا لسجلات الشرطة. (lbc)