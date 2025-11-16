محاولة إنقاذ تتحول إلى مأساة.. وفاة والد وبقاء ابنته في عداد المفقودين

Advertisement

توفي أب أثناء محاولته إنقاذ ابنته، التي لا تزال مفقودة، بعد أن سحبتها أمواج عاتية إلى البحر شمال .وتوفي يوجي هو، 39 عامًا، يوم الجمعة الماضي أثناء محاولته إنقاذ طفلته البالغة من العمر خمس سنوات بعد أن جرفتها أمواج يصل ارتفاعها إلى 20 قدمًا من شاطئ غاراباتا الحكومي.وبينما انجرف الأب وابنته إلى عمق أكبر بفعل ، حاولت الزوجة انقاذهما لكنها جرفتها هي الأخرى إلى الماء قبل عودتها إلى الشاطئ.وبعد انقاذه، نُقل الرجل وزوجته إلى المستشفى، حيث أُعلن خبر وفاته. (اليوم السابع)