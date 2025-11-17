23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أحدهم في حالة حرجة.. إصابة تسعة أشخاص في اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس
Lebanon 24
17-11-2025
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام أسترالية عن إصابة تسعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في
ولاية نيو ساوث ويلز
شرق البلاد.
Advertisement
وذكرت قناة "7News": "أصيب تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في
نيو ساوث
ويلز
".
وأضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أحدهم في حالة حرجة... إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
أحدهم في حالة حرجة... إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة
17/11/2025 12:19:58
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحماس في غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة جراء هجوم لحماس في غزة
17/11/2025 12:19:58
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة اصطدام سيارة بشجرة على طريق عام الغسانية قضاء صيدا
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة اصطدام سيارة بشجرة على طريق عام الغسانية قضاء صيدا
17/11/2025 12:19:58
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء دعم موكب نائب الرئيس الأميركي.. إصابة ضابط شرطة وحالته حرجة
Lebanon 24
أثناء دعم موكب نائب الرئيس الأميركي.. إصابة ضابط شرطة وحالته حرجة
17/11/2025 12:19:58
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية نيو ساوث ويلز
روسيا اليوم
نيو ساوث
روسيا
ويلز
لايت
رالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
Lebanon 24
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
05:05 | 2025-11-17
17/11/2025 05:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد
05:03 | 2025-11-17
17/11/2025 05:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
Lebanon 24
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
04:37 | 2025-11-17
17/11/2025 04:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في كوريا الجنوبية.. حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة
Lebanon 24
في كوريا الجنوبية.. حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة
00:55 | 2025-11-17
17/11/2025 12:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-16
16/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:05 | 2025-11-17
كان على متنها 119 راكباً... مُسافر أجبر طائرة على الهبوط إضطراريّاً إليكم ما حصل
05:03 | 2025-11-17
حادث مروّع في السعودية بين حافلة وصهريج نفط.. وفيديو يوثق المشهد
04:37 | 2025-11-17
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
00:55 | 2025-11-17
في كوريا الجنوبية.. حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة
23:00 | 2025-11-16
برجك اليوم
15:47 | 2025-11-16
هل يمكن لتعدين البيتكوين تدفئة منزلك وخفض فواتير الكهرباء؟
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 12:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24