أحدهم في حالة حرجة.. إصابة تسعة أشخاص في اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:11
أفادت وسائل إعلام أسترالية عن إصابة تسعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في ولاية نيو ساوث ويلز شرق البلاد.
وذكرت قناة "7News": "أصيب تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في نيو ساوث ويلز".
 
وأضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك". (روسيا اليوم) 

