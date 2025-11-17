أحدهم في حالة حرجة.. إصابة تسعة أشخاص في اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس

أفادت وسائل إعلام أسترالية عن إصابة تسعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في شرق البلاد.

Advertisement

وذكرت قناة "7News": "أصيب تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في ".

وأضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك". (روسيا اليوم)