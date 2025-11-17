في حفل زفاف... تسمم جماعي يرسل عشرات الضيوف إلى المستشفيات

Advertisement

وقع الحادث في حي "دولايلي" بمنطقة "أورتا حصار" في ، وأثار مشهد المصابين الكثير من الخوف والفزع بحسب شهود .وأفادت تقارير محلية بأن "المصابين تناولوا وجبة مكونة من بالدجاج وورق العنب، وتمت مراقبتهم طبيًا بشكل دقيق، وسط أنباء عن تحسّن حالة عدد كبير منهم".وأوضح بعض الضحايا أنهم شعروا بغثيان شديد بعد ساعة من تناول الوجبة، بينما ظهرت أعراض القيء والإعياء على آخرين بعد 3 إلى 4 ساعات. (آرم نيوز)