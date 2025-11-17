Advertisement

منوعات

في حفل زفاف... تسمم جماعي يرسل عشرات الضيوف إلى المستشفيات

Lebanon 24
17-11-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1443422-638990188188122253.jpg
Doc-P-1443422-638990188188122253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت تركيا حادث تسمم جماعي أصاب العشرات من المدعوين في حفل زفاف بإصابات متفاوتة، ما استدعى نقل نحو 100 منهم إلى المستشفيات.
Advertisement

وقع الحادث في حي "دولايلي" بمنطقة "أورتا حصار" في مدينة طرابزون، وأثار مشهد المصابين الكثير من الخوف والفزع بحسب شهود عيان.

وأفادت تقارير محلية بأن "المصابين تناولوا وجبة مكونة من الأرز بالدجاج وورق العنب، وتمت مراقبتهم طبيًا بشكل دقيق، وسط أنباء عن تحسّن حالة عدد كبير منهم".

وأوضح بعض الضحايا أنهم شعروا بغثيان شديد بعد ساعة من تناول الوجبة، بينما ظهرت أعراض القيء والإعياء على آخرين بعد 3 إلى 4 ساعات. (آرم نيوز) 


مواضيع ذات صلة
طقوس غريبة تدهش العالم... زفاف جماعي بمباركة "إلهة الخصوبة"!
lebanon 24
18/11/2025 02:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامنًا مع الغارات... حفل زفاف في الجنوب (فيديو)
lebanon 24
18/11/2025 02:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه
lebanon 24
18/11/2025 02:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
lebanon 24
18/11/2025 02:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة طرابزون

الأرز

فيات

عيان

تركي

ايلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:40 | 2025-11-17
10:11 | 2025-11-17
08:31 | 2025-11-17
06:18 | 2025-11-17
06:08 | 2025-11-17
05:57 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24