منوعات
في حفل زفاف... تسمم جماعي يرسل عشرات الضيوف إلى المستشفيات
Lebanon 24
17-11-2025
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
تركيا
حادث تسمم جماعي أصاب العشرات من المدعوين في حفل زفاف بإصابات متفاوتة، ما استدعى نقل نحو 100 منهم إلى المستشفيات.
وقع الحادث في حي "دولايلي" بمنطقة "أورتا حصار" في
مدينة طرابزون
، وأثار مشهد المصابين الكثير من الخوف والفزع بحسب شهود
عيان
.
وأفادت تقارير محلية بأن "المصابين تناولوا وجبة مكونة من
الأرز
بالدجاج وورق العنب، وتمت مراقبتهم طبيًا بشكل دقيق، وسط أنباء عن تحسّن حالة عدد كبير منهم".
وأوضح بعض الضحايا أنهم شعروا بغثيان شديد بعد ساعة من تناول الوجبة، بينما ظهرت أعراض القيء والإعياء على آخرين بعد 3 إلى 4 ساعات. (آرم نيوز)
