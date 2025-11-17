Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1443465-638990413924918298.png
Doc-P-1443465-638990413924918298.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 الحمل
تشهد تغييرات سريعة في العمل وتحمل مسؤوليات إضافية قد تسبب بعض الضغط. استمع جيدًا لما يحيط بك من قرارات لتجنب المفاجآت. على الصعيد العاطفي، تتحسن علاقتك بالشريك وتستعيد دفء المشاعر بعد فترة من التباعد.
Advertisement
الثور
تدخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات المهنية، فكن يقظًا واستفد من تجارب الآخرين. تطوير مهاراتك سيكون سلاحك الأقوى. حياتك الاجتماعية نشطة، لكن العلاقة العاطفية تحتاج إلى حوار صادق لتوضيح الأمور.
الجوزاء
قلة التركيز قد تؤدي إلى بعض الأخطاء، لذا احرص على الانتباه لما تقوم به. تحتاج إلى فترة راحة لتصفية ذهنك، وتجنب الجدال المفرط مع الشريك للحفاظ على الانسجام.
السرطان
الضغوط المهنية تتزايد وقد تشعر بعدم الراحة في مكان عملك الحالي. حافظ على هدوئك أمام الاستفزازات وفكر بجدية في تغيير بيئة عملك. أخبار جيدة في الطريق قد تفتح لك صفحة جديدة مليئة بالأمل.
الأسد
تشعر بالإرهاق وقد تقرر تأجيل بعض المهام للتركيز على الأولويات. لا تتسرع في اتخاذ قرارات مهمة، وكن مرنًا مع الآخرين لتجنب التوتر. اتصال مهم من جهة جديدة يعيد حماسك المهني.
العذراء
صدمة عاطفية أو خيبة أمل من صديق مقرّب قد تهزك، لكن لا تدع الغضب يسيطر عليك. في العمل، قد تواجه بعض العراقيل، لكن حكمتك تمكنك من تجاوزها، فيما يمنحك الشريك دعمًا واستقرارًا نفسيًا.
الميزان
الفرص المهنية تتكاثر، فاستفد من كل فرصة بحكمة. خطط لقضاء وقت ممتع مع العائلة لتجديد طاقتك، واعتنِ بصحتك ونظامك الغذائي.
العقرب
قد تواجه خلافًا مهنيًا، فاحرص على إنهاء الموضوع بسرعة ودون تصعيد. خصص وقتًا للعائلة والأصدقاء، وانتبه لإشارات الشريك فقد تحمل رسالة مهمة.
القوس
سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المهمة تنتظرك، لذا نظم أولوياتك جيدًا. النجاحات المهنية في الطريق، بينما تحتاج العلاقة العاطفية الغامضة إلى توضيح لتجنب الالتباس.
الجدي
خيبة أمل قد تواجهك، لكنك تتعامل معها بثبات وهدوء يثير إعجاب من حولك. فكر في بدء مشروعك الخاص أو البحث عن فرصة مهنية جديدة. دعم الشريك يمنحك طاقة إيجابية كبيرة.
الدلو
تدخل في نقاشات عميقة مع الأصدقاء والزملاء، لكن احذر من الزملاء الذين يحاولون إحراجك. كن صريحًا مع مديرك، وأعد تقييم علاقتك بالشريك لتوضيح الأمور. اهتم بصحتك وخذ وقتًا للراحة.
الحوت
الفترة المقبلة تحمل تغييرات إيجابية تؤثر على حياتك بشكل واضح. اعتمد أسلوب حياة أكثر اتزانًا، وتمسك برغباتك ورأيك في العلاقة العاطفية، وتوقع أخبارًا سعيدة تمنحك شعورًا بالرضا والسعادة.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
18/11/2025 11:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
18/11/2025 11:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
18/11/2025 11:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
18/11/2025 11:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24

العراقي

العذراء

العراق

التركي

سعادة

الترك

أخبار

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:58 | 2025-11-18
00:44 | 2025-11-18
23:00 | 2025-11-17
15:54 | 2025-11-17
13:40 | 2025-11-17
10:11 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24