في لحظة واحدة.. انتحار أشهر توأمتين في ألمانيا

ووفقا للجمعية للموت الإنساني في ، قررت التوأمتان أليس وإيلين كيسلر "الانتحار بمساعدة الغير".



ولم تكن الفنانتان الشقراوان قد بلغتا العشرين من عمرهما، عندما بدأتا مسيرتهما الفنية بمسرح ليدو في .



وتدربت الشقيقتان كيسلر على رقص الباليه، وأحيتا أول حفل لهما في دوسلدورف، حيث استقرت العائلة بعد فرارها من الشرقية، ورآهما مدير مسرح ليدو هناك عام 1955، فسارع بنقلهما ، ومن هناك بدأتا مسيرة مهنية حافلة بالسفر والترحال.



وجالت الشقيقتان كيسلر حول العالم، واصلتا العمل حتى تجاوزتا الثمانينيات من عمرهما قبل أن تتقاعدا في غروندوالد جنوبي ميونيخ، علما أنهما لم تتزوجا قط.



وفي وصيتهما، طلبت التوأمتان أن يتم دفن رمادهما في جرة واحدة.