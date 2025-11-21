28
منوعات
داخل غابة.. العثور على "كنز عملات" من القرن السابع عشر
Lebanon 24
21-11-2025
|
02:45
A-
A+
\
photos
0
A+
A-
اكتشف علماء الآثار كنزًا يضم 69 عملة معدنية في منتزه كنيشينسكا الغابي
شمال شرق
بولندا
، في منطقة عُرفت تاريخيًا كنقطة على طريق تجاري نشط منذ القرن السابع عشر.
ويعود أحدث ما في
الكنز
إلى عام 1634، ويضم دوقة ذهبية هولندية من عام 1633، إلى جانب عملات فضية بولندية وسويدية صغيرة مثل البولتوراك والطروياك والسزوستاك، ما يعكس حركة تبادل تجاري اعتمدت عملات مختلفة في الفترة نفسها.
يرجّح الباحثون أن صاحب هذه العملات – وهو على الأرجح تاجر أو عامل في الغابة – قام بدفنها هربًا من اضطرابات القرن السابع عشر من حروب وسرقات، ولم يعد لاستعادتها. ويعمل الفريق العلمي حاليًا على تنظيف العملات ودراسة تواريخها وطبقات التربة المحيطة بها لفهم ظروف إخفائها، في اكتشاف يسلّط الضوء على الدور التاريخي لغابات بولندا في التجارة الأوروبية، خصوصًا تصدير الأخشاب ومنتجات الغابات إلى التجار الهولنديين لبناء السفن.
