28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
21
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
استجابة سريعة من الأمن المصري أنقذت حياة سيدة في أزمة صحية
Lebanon 24
21-11-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقت
الأجهزة الأمنية
بالقاهرة استغاثة من إحدى السيدات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، تطلب فيها مساعدتها على الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، نظراً لعدم قدرتها على الحركة أو الانتقال بمفردها.. لم يكن البلاغ عادياً، بل حمل ملامح أزمة صحية تستدعي سرعة التدخل.
Advertisement
وفور رصد الاستغاثة، انتقلت القوات إلى محل إقامة السيدة وقامت بنقلها على الفور إلى المستشفى، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
وجاء التحرك السريع انعكاساً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة البلاغات الإنسانية والتعامل معها دون تردد، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقد لاقت سرعة الاستجابة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد رواد
السوشيال ميديا
بالتدخل الفوري من رجال الشرطة، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس جانباً إنسانياً مهماً في أداء المنظومة الأمنية، وتؤكد حضورها في خدمة المواطن قبل أي شيء. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: نوسع نطاق الاستجابة وإنقاذ حياة الأطفال في غزة
Lebanon 24
اليونيسف: نوسع نطاق الاستجابة وإنقاذ حياة الأطفال في غزة
21/11/2025 16:11:39
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: نعمل على تطوير شبكة مراكز التنمية الاجتماعية لتكون أكثر شمولاً واستجابة
Lebanon 24
السيد: نعمل على تطوير شبكة مراكز التنمية الاجتماعية لتكون أكثر شمولاً واستجابة
21/11/2025 16:11:39
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الإقليمي لليونيسف: نوسع نطاق استجابتنا في غزة ونسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من التهديدات
Lebanon 24
المدير الإقليمي لليونيسف: نوسع نطاق استجابتنا في غزة ونسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من التهديدات
21/11/2025 16:11:39
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من الرفاه إلى التقشف.. أزمة صحية تضرب فنلندا!
Lebanon 24
من الرفاه إلى التقشف.. أزمة صحية تضرب فنلندا!
21/11/2025 16:11:39
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الأجهزة الأمنية
السوشيال ميديا
القاهرة
سانيا
العلا
ساني
مصري
قد يعجبك أيضاً
الفيلم اللبناني "بطاطا شيبس عَ فستق"... كوميديا سوداء وجودية
Lebanon 24
الفيلم اللبناني "بطاطا شيبس عَ فستق"... كوميديا سوداء وجودية
07:54 | 2025-11-21
21/11/2025 07:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا
Lebanon 24
"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا
03:14 | 2025-11-21
21/11/2025 03:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
موجات حر أطول في أوروبا نتيجة الاحترار السريع للقطب الشمالي
Lebanon 24
موجات حر أطول في أوروبا نتيجة الاحترار السريع للقطب الشمالي
03:02 | 2025-11-21
21/11/2025 03:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل غابة.. العثور على "كنز عملات" من القرن السابع عشر
Lebanon 24
داخل غابة.. العثور على "كنز عملات" من القرن السابع عشر
02:45 | 2025-11-21
21/11/2025 02:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. استدراج محام بمشروب منوّم وسرقة توقيعه (صور)
Lebanon 24
في سوريا.. استدراج محام بمشروب منوّم وسرقة توقيعه (صور)
00:26 | 2025-11-21
21/11/2025 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت إعلاميّة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت إعلاميّة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري (فيديو)
11:26 | 2025-11-20
20/11/2025 11:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
10:58 | 2025-11-20
20/11/2025 10:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة توقيف نوح زعيتر.. شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة توقيف نوح زعيتر.. شاهدوه
09:45 | 2025-11-20
20/11/2025 09:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
02:30 | 2025-11-21
21/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث في فروع "ستوريز كوفي"؟
Lebanon 24
ماذا يحدث في فروع "ستوريز كوفي"؟
10:08 | 2025-11-20
20/11/2025 10:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
07:54 | 2025-11-21
الفيلم اللبناني "بطاطا شيبس عَ فستق"... كوميديا سوداء وجودية
03:14 | 2025-11-21
"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا
03:02 | 2025-11-21
موجات حر أطول في أوروبا نتيجة الاحترار السريع للقطب الشمالي
02:45 | 2025-11-21
داخل غابة.. العثور على "كنز عملات" من القرن السابع عشر
00:26 | 2025-11-21
في سوريا.. استدراج محام بمشروب منوّم وسرقة توقيعه (صور)
23:50 | 2025-11-20
خروج عن المألوف.. غرفة قياس ملابس استثنائية في دبي
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
21/11/2025 16:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24