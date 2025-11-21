Advertisement

استجابة سريعة من الأمن المصري أنقذت حياة سيدة في أزمة صحية

Lebanon 24
21-11-2025 | 07:00
Doc-P-1445045-638993340949211699.jpg
Doc-P-1445045-638993340949211699.jpg photos 0
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة استغاثة من إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب فيها مساعدتها على الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، نظراً لعدم قدرتها على الحركة أو الانتقال بمفردها.. لم يكن البلاغ عادياً، بل حمل ملامح أزمة صحية تستدعي سرعة التدخل.
وفور رصد الاستغاثة، انتقلت القوات إلى محل إقامة السيدة وقامت بنقلها على الفور إلى المستشفى، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وجاء التحرك السريع انعكاساً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة البلاغات الإنسانية والتعامل معها دون تردد، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقد لاقت سرعة الاستجابة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد رواد السوشيال ميديا بالتدخل الفوري من رجال الشرطة، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس جانباً إنسانياً مهماً في أداء المنظومة الأمنية، وتؤكد حضورها في خدمة المواطن قبل أي شيء. (اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24