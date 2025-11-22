Advertisement

منوعات

في كندا.. دب يتسبب بإصابات خطيرة لطلاب ومعلمين أثناء نزهتهم

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:00
في حادثة مؤسفة، أصيب شخصان بجروح خطيرة، وجرح آخرون بعد هجوم دب رمادي على مجموعة من الطلاب والمعلمين أثناء نزهتهم في "بيلا كولا"، على الساحل الأوسط لكولومبيا البريطانية في كندا.
وتلقت خدمات الطوارئ الصحية في كولومبيا البريطانية بلاغًا عن "هجوم" يوم الخميس الماضي بالقرب من الطريق السريع 20، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية.

وأفادت السلطات بأن شخصين أصيبا بجروح خطيرة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بالغة، وعولج سبعة آخرون في مكان الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفى. ولم تؤكد السلطات أعمار الضحايا أو ما إذا كانوا من الطلاب أو المعلمين.

وأكدت دائرة ضباط الحفاظ على البيئة في كولومبيا البريطانية وقوع "هجوم دب رمادي" في المنطقة، وحثت السكان على الابتعاد عن الغابات والمناطق القريبة من النهر حتى إشعار آخر. وأكدت الشرطة أن السلامة العامة هي الأولوية، وأن الدب العدواني لا يزال طليقًا.

تواصل السلطات المحلية مراقبة المنطقة، فيما حثت السكان على البقاء في منازلهم وعدم التجوال في الغابات حتى يتم تأمين المكان بالكامل.
 
