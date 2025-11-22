Advertisement

منوعات

صداقة قديمة تتحول إلى مأساة… خلافات بين صديقين تنتهي بجريمة مروعة!

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:10
اهتزت محافظة الدقهلية المصرية جراء جريمة مروعة، حيث أقدم رجل في الأربعينيات على قتل صديقه الخمسيني وقطع أحد أعضاء جسده داخل المصعد الكهربائي بمنزلهما.
وأفادت تحقيقات السلطات أن الجاني، البالغ من العمر 48 عامًا ويحمل جنسية عربية، كان يقيم بجوار الضحية البالغ 53 عامًا، وكانت تربطهما علاقة صداقة قوية.


وقال شهود عيان إن أحد الجيران اكتشف الجريمة أثناء استخدام المصعد، حيث عثر على جثمان القتيل وقطع من أحد أعضائه، ما أثار صدمة واسعة قبل أن يتم إبلاغ الشرطة، ويتجمع السكان حول موقع الحادث.


وأظهرت كاميرات المراقبة تواجد الجاني في مكان الحادث وقت اكتشاف الجريمة، ما ساعد الشرطة على القبض عليه بسرعة.


وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأن خلافات متكررة مع الضحية دفعته لارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن الضحية كان يثير استفزازه ويشاجره باستمرار، فقرر الانتقام منه. وأضاف أنه استدرج صديقه إلى المصعد، وشل حركته وكتم أنفاسه قبل قتله وقطع أحد أعضائه، ثم فر هاربًا.
المصرية

مصرية

جيران

مصري

عيان

