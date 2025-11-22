صداقة قديمة تتحول إلى مأساة… خلافات بين صديقين تنتهي بجريمة مروعة!

Advertisement

وأفادت تحقيقات السلطات أن الجاني، البالغ من العمر 48 عامًا ويحمل جنسية عربية، كان يقيم بجوار الضحية البالغ 53 عامًا، وكانت تربطهما علاقة صداقة قوية.وقال شهود إن أحد الجيران اكتشف الجريمة أثناء استخدام المصعد، حيث عثر على جثمان القتيل وقطع من أحد أعضائه، ما أثار صدمة واسعة قبل أن يتم إبلاغ الشرطة، ويتجمع السكان حول موقع الحادث.وأظهرت كاميرات المراقبة تواجد الجاني في مكان الحادث وقت اكتشاف الجريمة، ما ساعد الشرطة على القبض عليه بسرعة.وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأن خلافات متكررة مع الضحية دفعته لارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن الضحية كان يثير استفزازه ويشاجره باستمرار، فقرر الانتقام منه. وأضاف أنه استدرج صديقه إلى المصعد، وشل حركته وكتم أنفاسه قبل قتله وقطع أحد أعضائه، ثم فر هاربًا.