Advertisement

منوعات

القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها في مصر

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:44
A-
A+

Doc-P-1445603-638994486249193260.jpg
Doc-P-1445603-638994486249193260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها، كما تم ضبط والدة الضحية لتخلصها من الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
Advertisement
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة أفادت فيه بعثورها على جثة طفلة بحقيبة بلاستيك، أمام شقتها في بولاق الدكرور. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 3 سنوات، فقدت حياتها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب على يد صديقة والدتها، بسبب بكاءها المستمر، وفور علم والدة الضحية بمقتلها، وضعت جثة إبنتها بحقيبة بلاستيك، وتخلصت منها أمام شقة والدة المتهمة قاتلة الطفلة.
ألقى رجال المباحث القبض على قاتلة الطفلة، كما تم ضبط والدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين
lebanon 24
23/11/2025 11:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة رئيس عربي سابق في قبضة الأمن
lebanon 24
23/11/2025 11:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في مصر
lebanon 24
23/11/2025 11:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
lebanon 24
23/11/2025 11:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الجيزة

النيابة

بلاست

الطف

ستيك

بولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:46 | 2025-11-23
00:23 | 2025-11-23
14:30 | 2025-11-22
10:10 | 2025-11-22
06:31 | 2025-11-22
04:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24