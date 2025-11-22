27
القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها في مصر
Lebanon 24
22-11-2025
|
15:44
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
في مصر، القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها، كما تم ضبط والدة الضحية لتخلصها من الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت
النيابة
المختصة التحقيق.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة أفادت فيه بعثورها على جثة طفلة بحقيبة بلاستيك، أمام شقتها في بولاق الدكرور. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 3 سنوات، فقدت حياتها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب على يد صديقة والدتها، بسبب بكاءها المستمر، وفور علم والدة الضحية بمقتلها، وضعت جثة إبنتها بحقيبة بلاستيك، وتخلصت منها أمام شقة والدة المتهمة قاتلة الطفلة.
ألقى رجال المباحث القبض على قاتلة الطفلة، كما تم ضبط والدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
