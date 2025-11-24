في روسيا.. موسيقيون يهربون من بوتين

Advertisement

المغنية ديانا لوجينوفا (18 عاماً) وعازف الغيتار ألكسندر أورلوف (22 عاماً) اعتُقلا في 15 تشرين الأول في وسط سانت بطرسبرغ، بعد أداء مرتجل لفرقتهم "ستوب تايم" لأغنية "Swan Lake Cooperative" لمغني الراب الروسي المنفي والمنتقد البارز للكرملين نويز إم سي، وهي الأغنية التي انتشرت لاحقاً على منصات التواصل الروسية. كما تم توقيف عازف الطبول في الفرقة فلاديسلاف ليونتييف.صحيفة "فونتانكا" المحلية أفادت بأن لوجينوفا غادرت روسيا بعد إطلاق سراحها الأحد، فيما نقلت "كوميرسانت" عن مصدر آخر أن لوجينوفا وأورلوف باتا خارج البلاد، من دون مكان وجودهما. محاميتهم ماريا زيريانوفا لم تعلّق، كما لم يُعرف موقف لوجينوفا بشكل مباشر.القضية حظيت باهتمام إعلامي واسع داخل روسيا، في وقت باتت فيه التعبيرات العلنية عن نادرة، وسط تشديد السلطات حملتها على أي انتقاد للكرملين منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. كثير من الفنانين المنتقدين غادروا البلاد، وصُنِّف عدد منهم كـ"عملاء أجانب".أعضاء "ستوب تايم" الثلاثة تردّدوا أكثر من مرة على المحاكم منذ اعتقالهم الأول، وقضوا فترات سجن قصيرة بتهم مثل عرقلة الوصول إلى المترو و"الشغب البسيط". كما أُدينت لوجينوفا، وهي طالبة في كلية موسيقى، بتهمة "تشويه سمعة" الجيش الروسي بسبب غنائها أغنية أخرى مناهضة للكرملين، وغُرّمت 30 ألف روبل (نحو 379 دولاراً).منظمات حقوقية وصفت هذه بأنها "اعتقالات دائرية"، أي تكرار توقيف الأشخاص بالاستناد إلى مخالفات بسيطة كلما تم الإفراج عنهم. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى الإفراج عن الموسيقيين، معتبرة أن "جريمتهم الوحيدة هي غناء أغنيات تتحدى الرواية الرسمية".والدة ديانا، ، قالت للصحفيين في وقت سابق إنها لا تعتقد أن ابنتها وزميليها ارتكبوا أي خطأ، ولا تفهم سبب استهداف حفلاتهم من قبل السلطات والإعلام بهذا الشكل. (اندبندنت)