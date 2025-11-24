سوريا تتصدر "اليوم الثقافي" في الدوحة… تفوّق على 30 دولة

حصدت المركز الأول في فعالية "اليوم الثقافي" التي نظمتها جامعة لوسيل في بالدوحة، بعدما قدّم فريقها عروضاً تراثية لافتة جمعت بين الحرف التقليدية واللوحات الفنية والفلكلور الشعبي.

وتميز الجناح السوري بعروض الدبكة والقدود الحلبية والأزياء الفلكلورية التي عكست تنوع المحافظات، إلى جانب تقديم مأكولات تراثية جذبت الزوار طوال الفعالية.



ونجح الفريق السوري في التفوق على عشرات الفرق المشاركة من دول عربية وأجنبية، شاركت جميعها بعروض تحاول إبراز تميّز ثقافاتها، ضمن فعالية جمعت 223 طالباً وطالبة يمثلون نحو 30 دولة.

وافتتحت جامعة لوسيل نشاط "القرية الثقافية" في 20 تشرين الثاني، بهدف جمع ثقافات متعددة في مساحة واحدة وتقديم نماذج حية من تراث الشعوب، على أن يُمنح المركز الأول للفريق الأقدر على عكس هويته الثقافية.



وتُعد جامعة لوسيل أول جامعة وطنية خاصة في قطر، وتقوم رسالتها على إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل وتوفير بيئة تشجع البحث العلمي وتسهم في تعزيز التنمية المجتمعية.