Advertisement

متفرقات

سوريا تتصدر "اليوم الثقافي" في الدوحة… تفوّق على 30 دولة

Lebanon 24
24-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1446284-638996088044925730.jpg
Doc-P-1446284-638996088044925730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصدت سوريا المركز الأول في فعالية "اليوم الثقافي" التي نظمتها جامعة لوسيل في الحي الثقافي كتارا بالدوحة، بعدما قدّم فريقها عروضاً تراثية لافتة جمعت بين الحرف التقليدية واللوحات الفنية والفلكلور الشعبي.
Advertisement
 وتميز الجناح السوري بعروض الدبكة والقدود الحلبية والأزياء الفلكلورية التي عكست تنوع المحافظات، إلى جانب تقديم مأكولات تراثية جذبت الزوار طوال الفعالية.

ونجح الفريق السوري في التفوق على عشرات الفرق المشاركة من دول عربية وأجنبية، شاركت جميعها بعروض تحاول إبراز تميّز ثقافاتها، ضمن فعالية جمعت 223 طالباً وطالبة يمثلون نحو 30 دولة.
 وافتتحت جامعة لوسيل نشاط "القرية الثقافية" في 20 تشرين الثاني، بهدف جمع ثقافات متعددة في مساحة واحدة وتقديم نماذج حية من تراث الشعوب، على أن يُمنح المركز الأول للفريق الأقدر على عكس هويته الثقافية.

وتُعد جامعة لوسيل أول جامعة وطنية خاصة في قطر، وتقوم رسالتها على إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل وتوفير بيئة أكاديمية تشجع البحث العلمي وتسهم في تعزيز التنمية المجتمعية.

مواضيع ذات صلة
قاليباف: "العدو" متفوق في الجو لكننا تفوقنا بالصواريخ والبرّ
lebanon 24
25/11/2025 03:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني بارز: تفوّقنا على "العدو" بالصواريخ والبرّ!
lebanon 24
25/11/2025 03:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
روداكوف يشارك بافتتاح المقر الجديد للمركز الثقافي الروسي اللبناني "نادي الحكايات" في صور
lebanon 24
25/11/2025 03:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع في إسرائيل: أغلبية تعارض دولة فلسطينية و"التفوق العسكري" أولوية
lebanon 24
25/11/2025 03:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الحي الثقافي كتارا

جامعة وطن

أكاديمية

الفلك

العلم

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-11-24
10:01 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
07:39 | 2025-11-24
06:15 | 2025-11-24
05:48 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24