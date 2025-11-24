تعميم جديد في إسطنبول: ممنوع إطعام الكلاب في الأماكن العامة "دون رقابة"

Advertisement

أصدرت محافظة إسطنبول تعميماً يقضي بمنع إطعام الكلاب الضالة في الأماكن العامة، من مدارس ومستشفيات وحدائق ومطارات ودور عبادة، بهدف الحد من الحوادث المتزايدة التي يتعرض لها المارة، خصوصاً الأطفال.وجاء القرار من دون تحديد عقوبات للمخالفين، لكنه يلزم الجهات المسؤولة بضمان تطبيقه من دون أي استثناءات.وتزامن التعميم مع تصريحات حاكم إسطنبول داوود غول، الذي أوضح أن إطعام الكلاب في الأماكن العامة يجعلها تتجمع وتدافع عن تلك البقع وكأنها "مناطق نفوذ"، ما يؤدي إلى مهاجمة حيوانات أخرى أو أشخاص يمرون بالقرب منها.وأشار إلى أن خطة نقل الكلاب الضالة إلى محميات طبيعية مسوّرة لا تسير بالوتيرة المطلوبة رغم تخصيص أراضٍ للبلديات.وطلبت المحافظة من البلديات الفرعية الإسراع في إنشاء المحميات، وتكثيف عمليات جمع الكلاب وتعقيمها ونقلها، ضمن الخطة الحكومية التي أطلقت العام الماضي على مستوى ، حيث يقدَّر عدد الكلاب الضالة بالملايين.وكان قد أقر في عام 2024 تعديلاً واسعاً على ، يُلزم البلديات بإيواء الكلاب الضالة في ملاجئ ووضع حد أدنى من الموازنات السنوية لهذه الغاية حتى عام 2028، بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت غضباً عاماً بسبب الإصابات والوفيات، لا سيما بين الأطفال.وتشهد إسطنبول انتشاراً كبيراً للكلاب والقطط الضالة، بينما يقبل كثير من السكان على إطعامها يومياً، سواء من بقايا الطعام المنزلي أو عبر منتجات جاهزة من متاجر الحيوانات المنتشرة في أنحاء المدينة.