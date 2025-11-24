Advertisement

متفرقات

تعميم جديد في إسطنبول: ممنوع إطعام الكلاب في الأماكن العامة "دون رقابة"

Lebanon 24
24-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1446285-638996090458676360.jpg
Doc-P-1446285-638996090458676360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محافظة إسطنبول تعميماً يقضي بمنع إطعام الكلاب الضالة في الأماكن العامة، من مدارس ومستشفيات وحدائق ومطارات ودور عبادة، بهدف الحد من الحوادث المتزايدة التي يتعرض لها المارة، خصوصاً الأطفال. 
Advertisement

وجاء القرار من دون تحديد عقوبات للمخالفين، لكنه يلزم الجهات المسؤولة بضمان تطبيقه من دون أي استثناءات.

وتزامن التعميم مع تصريحات حاكم إسطنبول داوود غول، الذي أوضح أن إطعام الكلاب في الأماكن العامة يجعلها تتجمع وتدافع عن تلك البقع وكأنها "مناطق نفوذ"، ما يؤدي إلى مهاجمة حيوانات أخرى أو أشخاص يمرون بالقرب منها.

 وأشار إلى أن خطة نقل الكلاب الضالة إلى محميات طبيعية مسوّرة لا تسير بالوتيرة المطلوبة رغم تخصيص أراضٍ للبلديات.

وطلبت المحافظة من البلديات الفرعية الإسراع في إنشاء المحميات، وتكثيف عمليات جمع الكلاب وتعقيمها ونقلها، ضمن الخطة الحكومية التي أطلقت العام الماضي على مستوى تركيا، حيث يقدَّر عدد الكلاب الضالة بالملايين.

 وكان البرلمان التركي قد أقر في عام 2024 تعديلاً واسعاً على قانون حماية الحيوان، يُلزم البلديات بإيواء الكلاب الضالة في ملاجئ ووضع حد أدنى من الموازنات السنوية لهذه الغاية حتى عام 2028، بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت غضباً عاماً بسبب الإصابات والوفيات، لا سيما بين الأطفال.

وتشهد إسطنبول انتشاراً كبيراً للكلاب والقطط الضالة، بينما يقبل كثير من السكان على إطعامها يومياً، سواء من بقايا الطعام المنزلي أو عبر منتجات جاهزة من متاجر الحيوانات المنتشرة في أنحاء المدينة.
 
مواضيع ذات صلة
تعميم للمؤسسات السياحيّة: هذا الأمر ممنوع
lebanon 24
25/11/2025 03:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان إسرائيل "من المقاتلين إلى المهندسين والجرافات": ممنوع إعمار الجنوب
lebanon 24
25/11/2025 03:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيلية بعد "غارة المصيلح": الإعمار ممنوع
lebanon 24
25/11/2025 03:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدخول ممنوع".. إندونيسيا تعاقب لاعبين إسرائيليين
lebanon 24
25/11/2025 03:27:22 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

قانون حماية الحيوان

قانون حماية

البرلمان

التركي

الملا

الترك

فيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2025-11-24
10:01 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
07:39 | 2025-11-24
06:15 | 2025-11-24
05:48 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24