20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مصر.. وفاة شاب إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بعد تعاطي المخدرات
Lebanon 24
25-11-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
في مصر، عدم وجود شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة شاب، داخل شقة بالدقي، وتوصلت التحريات إلى أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أدى لإصابته بهبوط حاد في
الدورة
الدموية، انتهت بوفاته.
Advertisement
وعاين رجال المباحث الشقة محل الواقعة، وعثر على بقايا مواد مخدرة، كما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وصرحت
النيابة
بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق.
و تلقت
مديرية أمن الجيزة
بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل شقة يقيم بها، في الدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية.
وتبينمن خلال الفحص والتحريات، أن الشاب فقد حياته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تحذير طبي: تعاطي المخدرات بين طلاب لبنان يتصاعد في ظل الأزمة الاقتصادية
Lebanon 24
تحذير طبي: تعاطي المخدرات بين طلاب لبنان يتصاعد في ظل الأزمة الاقتصادية
25/11/2025 12:15:49
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة تبييض الأموال وتعاطي المخدّرات... الأمن يوقف عددًا كبيرًا من الأشخاص في هذه المناطق
Lebanon 24
بتهمة تبييض الأموال وتعاطي المخدّرات... الأمن يوقف عددًا كبيرًا من الأشخاص في هذه المناطق
25/11/2025 12:15:49
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة… هبوط حاد في سعر البيتكوين!
Lebanon 24
مفاجأة… هبوط حاد في سعر البيتكوين!
25/11/2025 12:15:49
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاجرة دامية في مصر تنتهي بوفاة شاب داخل المستشفى
Lebanon 24
مشاجرة دامية في مصر تنتهي بوفاة شاب داخل المستشفى
25/11/2025 12:15:49
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية أمن الجيزة
النيابة
الجيزة
الدورة
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشهد للرئيس الأميركي وهو يجرّ ساقه يشعل الجدل… وخبير نفسي يقدّم تفسيرًا محتملًا
Lebanon 24
مشهد للرئيس الأميركي وهو يجرّ ساقه يشعل الجدل… وخبير نفسي يقدّم تفسيرًا محتملًا
04:22 | 2025-11-25
25/11/2025 04:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زفاف خيالي في الهند… لوبيز ونجوم بوليوود يسرقون الأضواء (فيديو)
Lebanon 24
زفاف خيالي في الهند… لوبيز ونجوم بوليوود يسرقون الأضواء (فيديو)
23:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد في إسطنبول: ممنوع إطعام الكلاب في الأماكن العامة "دون رقابة"
Lebanon 24
تعميم جديد في إسطنبول: ممنوع إطعام الكلاب في الأماكن العامة "دون رقابة"
16:00 | 2025-11-24
24/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتصدر "اليوم الثقافي" في الدوحة… تفوّق على 30 دولة
Lebanon 24
سوريا تتصدر "اليوم الثقافي" في الدوحة… تفوّق على 30 دولة
14:00 | 2025-11-24
24/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:22 | 2025-11-25
مشهد للرئيس الأميركي وهو يجرّ ساقه يشعل الجدل… وخبير نفسي يقدّم تفسيرًا محتملًا
23:00 | 2025-11-24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-24
زفاف خيالي في الهند… لوبيز ونجوم بوليوود يسرقون الأضواء (فيديو)
16:00 | 2025-11-24
تعميم جديد في إسطنبول: ممنوع إطعام الكلاب في الأماكن العامة "دون رقابة"
14:00 | 2025-11-24
سوريا تتصدر "اليوم الثقافي" في الدوحة… تفوّق على 30 دولة
10:01 | 2025-11-24
في أوكرانيا... فجّر نفسه بعد سوقه بالقوّة إلى التجنيد! (فيديو)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24