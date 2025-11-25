مصر.. وفاة شاب إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بعد تعاطي المخدرات

Advertisement

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن في مصر، عدم وجود شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة شاب، داخل شقة بالدقي، وتوصلت التحريات إلى أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أدى لإصابته بهبوط حاد في الدموية، انتهت بوفاته.وعاين رجال المباحث الشقة محل الواقعة، وعثر على بقايا مواد مخدرة، كما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق.و تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل شقة يقيم بها، في الدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية.وتبينمن خلال الفحص والتحريات، أن الشاب فقد حياته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.