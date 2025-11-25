Advertisement

منوعات

فضيحة كبرى داخل مدرسة راقية… هذا ما فعله سائق حافلة بطفلتين!

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1446697-638996920031773029.jpg
Doc-P-1446697-638996920031773029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل بلاغ أمني في مديرية أمن القاهرة بشأن حادثة تحرش جديدة داخل مدرسة في منطقة التجمع الأول.
Advertisement


وتقدّم اثنان من أولياء الأمور بشكوى رسمية في قسم شرطة التجمع الأول ضد سائق حافلة مدرسية يقوم يومياً بنقل ابنتيهما، واتهماه بالتحرش بهما ولمس مناطق حساسة من جسديهما.


وذكر ذوو الطفلتين في البلاغ أن ما كشف الأمر هو بكاء الطفلتين عند عودتهما إلى المنزل، وحديثهما عن تصرفات غير لائقة وخادشة للحياء كان السائق يقوم بها أثناء الرحلة.


ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر أمنية أن القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة تتابع تفاصيل الحادث وتستمع لأولياء الأمور، بعدما تردد أن هناك حالات أخرى اشتكت من ذات السائق وجار حصرها وإعداد التحريات اللازمة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
في ولاية أميركية.. هذا ما فعله سائق حافلة مدرسية بأطفال قُصّر!
lebanon 24
26/11/2025 01:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تهزّ إسرائيل... هذا ما حدث داخل روضة للأطفال
lebanon 24
26/11/2025 01:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة جنسية تهز مدرسة ثانوية
lebanon 24
26/11/2025 01:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قصة مدرب بدأ كسائق حافلة و أعاد فريقه إلى "الليغا"
lebanon 24
26/11/2025 01:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم شرطة التجمع الأول

مديرية أمن القاهرة

المصري اليوم

روسيا اليوم

القاهرة

روسيا

أوليا

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:35 | 2025-11-25
15:56 | 2025-11-25
14:32 | 2025-11-25
10:29 | 2025-11-25
09:04 | 2025-11-25
07:16 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24