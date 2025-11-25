فضيحة كبرى داخل مدرسة راقية… هذا ما فعله سائق حافلة بطفلتين!

Advertisement

وتقدّم اثنان من أولياء الأمور بشكوى رسمية في ضد سائق حافلة مدرسية يقوم يومياً بنقل ابنتيهما، واتهماه بالتحرش بهما ولمس مناطق حساسة من جسديهما.وذكر ذوو الطفلتين في البلاغ أن ما كشف الأمر هو بكاء الطفلتين عند عودتهما إلى المنزل، وحديثهما عن تصرفات غير لائقة وخادشة للحياء كان السائق يقوم بها أثناء الرحلة.ونقلت صحيفة عن مصادر أمنية أن القيادات الأمنية بمديرية أمن تتابع تفاصيل الحادث وتستمع لأولياء الأمور، بعدما تردد أن هناك حالات أخرى اشتكت من ذات السائق وجار حصرها وإعداد التحريات اللازمة. (روسيا اليوم)