منوعات
فضيحة كبرى داخل مدرسة راقية… هذا ما فعله سائق حافلة بطفلتين!
Lebanon 24
25-11-2025
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل بلاغ أمني في
مديرية أمن القاهرة
بشأن حادثة تحرش جديدة داخل مدرسة في منطقة التجمع الأول.
وتقدّم اثنان من أولياء الأمور بشكوى رسمية في
قسم شرطة التجمع الأول
ضد سائق حافلة مدرسية يقوم يومياً بنقل ابنتيهما، واتهماه بالتحرش بهما ولمس مناطق حساسة من جسديهما.
وذكر ذوو الطفلتين في البلاغ أن ما كشف الأمر هو بكاء الطفلتين عند عودتهما إلى المنزل، وحديثهما عن تصرفات غير لائقة وخادشة للحياء كان السائق يقوم بها أثناء الرحلة.
ونقلت صحيفة
المصري اليوم
عن مصادر أمنية أن القيادات الأمنية بمديرية أمن
القاهرة
تتابع تفاصيل الحادث وتستمع لأولياء الأمور، بعدما تردد أن هناك حالات أخرى اشتكت من ذات السائق وجار حصرها وإعداد التحريات اللازمة. (روسيا اليوم)
