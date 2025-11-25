19
اتهامات بيئية تهدد شركات الشوكولاتة العملاقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-11-2025
|
23:00
A-
A+
رجحت منظمة "غلوبال ويتنس" أن بعض أصناف الشوكولاتة الشهيرة مثل "
مارس
" و"كيت كات" مرتبطة بإزالة الغابات المطيرة في ليبيريا، رغم تعهّد الشركات بالاستدامة.
وتضم ليبيريا أكبر مساحة غابات مطيرة متبقية في
غينيا
العليا
، وتعيش فيها حيوانات مهددة بالانقراض مثل الشمبانزي وفيلة الغابات.
بين 2021 و2024، فقدت البلاد حوالي 250 ألف هكتار في "حزام الكاكاو" بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو وفشل المحاصيل في الدول المجاورة، مما دفع لتوسيع المزارع وزيادة الصادرات.
ويعتمد مصدرو الكاكاو على التجار الريفيين الذين يشترون الحبوب دون التحقق من مصدرها، لتقوم الشركات بعد ذلك بخلطها مع حبوب قابلة للتتبع وتسويق الشوكولاتة على أنها مستدامة، وفق التقرير الذي يُورط شركات عملاقة مثل هيرشي، مونديليز، نستله، يونيليفر ومارس.
وقالت المنظمة إن شراء كميات كبيرة من الكاكاو غير القابل للتتبع يخفي بصمة ضخمة في إزالة الغابات، بينما يستعد
البرلمان
الأوروبي
للتصويت على تأجيل قانون يحظر استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات حتى نهاية 2026، والذي سيلزم الشركات بإثبات تتبع كامل للمنتجات.
وأظهرت بيانات
الجمارك
وبيانات فقدان الغطاء الشجري في مقاطعات بونغ ونيمبا ولوفا حجم الخسائر في الغابات، فيما تساهم أنشطة أخرى مثل الزراعة الصغيرة والتعدين وإنتاج زيت النخيل والمطاط في فقدان الغابات أيضًا. (آرم نيوز)
