

ستشعر اليوم بأنك لا تريد المراوغة. هناك قرار مؤجل ستجد نفسك تتوجه نحوه دون تردد. من الأفضل أن تستمع لقلبك، لكنه ليس يومًا جيدًا للمغامرات المالية.



الثور

اللافت أنك تميل إلى الابتعاد عن الصخب. قد يزعجك أي تغيير مفاجئ، لكنك في المقابل قادر على إنجاز مهامك بروح عملية. حاول ألا تنغلق كثيرًا.

الجوزاء

أفكار كثيرة تتحرك في رأسك في وقت واحد، وهذا ليس جديدًا عليك. الجديد هو أنك قد تجد فرصة لإصلاح سوء تفاهم مع شخص قريب. الأمور المالية تحتاج واقعية.



تشعر بالأشخاص قبل أن يتحدثوا، وهذه قوة لا يمتلكها كثيرون. ما يغفل عنه البعض أنك تُرهق نفسك عاطفيًا أحيانًا. اليوم مناسب لترتيب حياتك العملية بدل التركيز على مشاعر الآخرين.





طاقة إيجابية تحيط بك منذ الصباح. من وجهة نظرنا، اليوم يمنحك مساحة لإثبات حضورك في العمل أو الدراسة. فقط تجنب إظهار الغرور… الآخرين يلاحظون أكثر مما تعتقد.







هناك شيء يشغلك، لكنه ليس بالضرورة سيئًا. لا تدع التفاصيل الصغيرة تحجب الصورة الكاملة. خطوة بسيطة اليوم قد تحل عقدة كبيرة لاحقًا.



الميزان

تحتاج إلى حديث صادق مع شخص يهمك. الميزان عندما يهرب من المواجهة يرهق نفسه مرتين. القرار الذي تبحث عنه قد يظهر أثناء نقاش عابر.





تبدو صلبًا من الخارج، لكن داخلك قلق خفيف. اليوم يمنحك قدرة على فهم موقف معقد، وربما تصحيح مسار علاقة أو مشروع. لا تتسرع في الحكم.





اليوم يشبه الممر الواسع الذي تحتاجه بعد أيام ضاغطة. قد تفكر في تغيير ما… وظيفة، مكان، أو حتى روتينك اليومي. فقط احسب خطواتك.



الجدي

عقلك يعمل بمنطق طويل المدى. تفكر في عامك القادم أكثر مما تفكر في يومك. وهذا جيد، بشرط ألا تنسى مسؤولياتك الحالية. احذر الإنفاق العشوائي.



الدلو

رغبتك في الابتعاد عن القيود ستكون أوضح من أي وقت مضى. لا مشكلة في ذلك طالما أنك لا تتجاهل التزاماتك. مكالمة أو رسالة قد تغيّر مزاجك فجأة.





تشعر بكل شيء بعمق، وربما أكثر مما يجب. حاول أن تمنح نفسك هدنة قصيرة. يوم جيد للعمل الإبداعي، لكنه مرهق للعلاقات إذا لم تنتبه لطريقة حديثك.