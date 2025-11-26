Advertisement

متفرقات

الغرفة الزجاجية تجمع 500 مليون دينار… وإغلاق البث بعد تحقيق الهدف

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:00
أعلن مشاهير عراقيون مشاركون في مبادرة الغرفة الزجاجية وقف البث المباشر قبل الموعد المحدد، بعد نجاحهم في جمع المبلغ المطلوب لدعم مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة. وتمكّن القائمون على المبادرة، الذين بقوا داخل الغرفة وسط بغداد لمدة ستة أيام، من جمع أكثر من 500 مليون دينار عراقي (نحو 380 ألف دولار)، وهو الهدف الذي حددوه منذ انطلاق الحملة.
وتداولت مواقع التواصل مقاطع تُظهر لحظة إعلان اكتمال المبلغ وإغلاق الغرفة التي نُصبت في ساحة التحرير. وكانت المبادرة، التي حملت شعار "الجيل الذي يوثّق الحاضر ويبني المستقبل"، مقررة للاستمرار حتى مطلع كانون الأول، بمشاركة عدد من مشاهير العراق.

ويهدف المبلغ المحصَّل إلى شراء ألف كرسي كهربائي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديم دعم لمرضى السرطان والمحتاجين. وواجهت الحملة عقبات خلال أيام بثها الأولى، بعدما قامت جهات أمنية بإغلاق الغرفة رغم تأكيد المنظمين امتلاكهم الموافقات الرسمية. وبعد مناشدات واسعة، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرارًا بإعادة افتتاح الغرفة واستئناف البث.

وأشار القائمون على المبادرة إلى حصولهم على إعفاءات جمركية للكراسي الكهربائية، ما سيجعل سعر الكرسي الواحد يقارب نصف سعره في الأسواق، الأمر الذي يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من قيمة التبرعات.

(الصحافة العراقية)
