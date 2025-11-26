20
متفرقات
البرلمان الأوروبي يدعو لرفع سن استخدام التواصل الاجتماعي إلى 16 عامًا
Lebanon 24
26-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صوّت
البرلمان
الأوروبي
على قرار يدعو إلى تحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان "انخراط رقمي ملائم" للمراهقين. وبحسب المسودة المنشورة في تشرين الأول، يدعو القرار إلى منع دخول أي مستخدم تحت هذا العمر ما لم يمنح الأهل أو الأوصياء موافقتهم.
ويقترح القرار أيضًا اعتماد سن 13 عامًا كحد أدنى يمنع ما دونه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات مشاركة الفيديو بالكامل. ورغم أهميته السياسية، يبقى القرار غير مُلزِم قانونيًا للدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي
.
الغرفة الزجاجية تجمع 500 مليون دينار… وإغلاق البث بعد تحقيق الهدف
Lebanon 24
الغرفة الزجاجية تجمع 500 مليون دينار… وإغلاق البث بعد تحقيق الهدف
14:00 | 2025-11-26
26/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوارث طبيعيّة وصراع عالميّ... توقّعات مُرعبة للعرافة بابا فانغا
Lebanon 24
كوارث طبيعيّة وصراع عالميّ... توقّعات مُرعبة للعرافة بابا فانغا
10:17 | 2025-11-26
26/11/2025 10:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوطها... طائرة تقلّ 63 راكباً تنحرف عن المدرج
Lebanon 24
بعد هبوطها... طائرة تقلّ 63 راكباً تنحرف عن المدرج
09:48 | 2025-11-26
26/11/2025 09:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في صفوف السكان... إنهيار مبنى بشكلٍ جزئيّ في مصر
Lebanon 24
إصابات في صفوف السكان... إنهيار مبنى بشكلٍ جزئيّ في مصر
09:18 | 2025-11-26
26/11/2025 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى في حريق كبير في هونغ كونغ
Lebanon 24
قتلى وجرحى في حريق كبير في هونغ كونغ
05:38 | 2025-11-26
26/11/2025 05:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
