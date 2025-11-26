البرلمان الأوروبي يدعو لرفع سن استخدام التواصل الاجتماعي إلى 16 عامًا

Advertisement

صوّت على قرار يدعو إلى تحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان "انخراط رقمي ملائم" للمراهقين. وبحسب المسودة المنشورة في تشرين الأول، يدعو القرار إلى منع دخول أي مستخدم تحت هذا العمر ما لم يمنح الأهل أو الأوصياء موافقتهم.ويقترح القرار أيضًا اعتماد سن 13 عامًا كحد أدنى يمنع ما دونه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات مشاركة الفيديو بالكامل. ورغم أهميته السياسية، يبقى القرار غير مُلزِم قانونيًا للدول الأعضاء في .