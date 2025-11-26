Advertisement

متفرقات

البرلمان الأوروبي يدعو لرفع سن استخدام التواصل الاجتماعي إلى 16 عامًا

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:00
صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى تحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان "انخراط رقمي ملائم" للمراهقين. وبحسب المسودة المنشورة في تشرين الأول، يدعو القرار إلى منع دخول أي مستخدم تحت هذا العمر ما لم يمنح الأهل أو الأوصياء موافقتهم.
ويقترح القرار أيضًا اعتماد سن 13 عامًا كحد أدنى يمنع ما دونه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات مشاركة الفيديو بالكامل. ورغم أهميته السياسية، يبقى القرار غير مُلزِم قانونيًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
