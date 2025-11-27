23
في دولة اوروبية.. اكتشاف مدينة مفقودة من العصور الوسطى
Lebanon 24
27-11-2025
|
00:56
A-
A+
اكتشف علماء الآثار السويديون، تحت
منطقة صناعية
في غوتنبرغ، بقايا مدينة نيا ليديس المفقودة، التي أسست في أواخر القرن الخامس عشر، وهجرت عام 1624.
يشير موقع Arkeologerna إلى أن عمليات الحفر كشفت الجزء الجنوبي من مدينة نيا ليديس، بما في ذلك سور ترابي، خندق مائي، شارع تصطف على جانبيه أسس منازل، وبوابة جنوبية محصنة.
ويقول علماء الآثار إن أولى مستوطنات المدينة نشأت في أواخر القرن الخامس عشر، وهُجرت لأول مرة عام 1547 عندما انتقل السكان إلى مستوطنة ألفسبورغ الجديدة. وبعد عدة عقود، أعاد الناس استيطان المدينة وعززوا دفاعاتها.
وكان
الشارع الرئيسي
للمدينة، المؤدي إلى نهر سيفون، محاطا بالمباني السكنية والأراضي الزراعية. وقد ساعدت القطع الفخارية والعظام والعملات المعدنية والزجاج والقطع الخشبية والأدوات التي عُثر عليها أثناء التنقيب في إعادة بناء صورة دقيقة عن الحياة اليومية لسكانها، وتبين للعلماء أن ظروف المعيشة كانت قاسية للغاية رغم التحصينات.
ويذكر أن علماء
معهد الآثار
السويدي
أجروا خلال عامي 2022 و2023 أعمال تنقيب مكثفة في الجزء الجنوبي من المدينة، كشفت تفاصيل معمارية نادرة تمثل جزءا حيويا من التاريخ الحضري في
السويد
.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة غوتنبرغ،
ثاني أكبر مدينة
في السويد، تخفي تحتها قرونا من التاريخ، يكشف عنه علماء الآثار تدريجيا.
