منوعات

دفع غرامة كبيرة.. شاي صيني يطيح برخصة قيادة رجل!

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:18
أعلنت داريا ليبيديفا، رئيسة المكتب الصحفي الموحد لمحاكم مدينة سانت بطرسبرغ، أن شرب "شاي القنب الصيني" كان السبب في سحب رخصة قيادة أحد سكان المدينة.
وقالت ليبيديفا في قناتها على تيليغرام: "في 16 أيلول 2025، عند الساعة العاشرة صباحا، كان ديمتري أغافونوف يقود سيارة من نوع Chevrolet Klac وهو في حالة غير متوازنة على جسر أوكتيابرسكايا، عندما أوقفه رجال الشرطة وأخذوا عينات بيولوجية منه، أظهرت وجود آثار مادة القنّب في جسمه".

وأوضحت ليبيديفا أن الرجل اعترف بذنبه في جلسة المحكمة، وأن مادة القنّب التي تم اكتشافها في بوله كانت نتيجة شربه لشاي صيني، إذ تشير التعليمات على العبوة إلى احتوائه على القنّب أو الماريغوانا بالإضافة إلى أوراق الشاي العادية.

وأضافت: "المهم أن الرجل أدرك خطأه، ونحن على ثقة أنه لن يشرب هذا الشاي مرة أخرى".

وبناء على ذلك، قرر قاضي الدائرة القضائية رقم 142 في سانت بطرسبرغ سحب رخصة قيادة ديمتري لمدة عام وتسعة أشهر، وفرض غرامة قدرها 45 ألف روبل.
