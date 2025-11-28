اعتقال صاحبة أغلى طلاق في المغرب.. والسبب؟

Advertisement

اعتقلت السلطات المغربية سكينة بنجلون، المعروفة إعلاميا بلقب صاحبة أغلى طلاق في ، تنفيذا للحكم الصادر في حقها على خلفية الدعوى التي تقدمت بها عائلة زوجها السابق بتهمة التشهير.وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المحكمة اعتمدت في قرار الإدانة على مضمون منشورات وتصريحات منسوبة إلى بنجلون وهي مؤثرة على ، خلال الفترة الماضية، اعتبرتها الهيئات المختصة مسيئة للمشتكين وتمس بسمعتهم، وهو ما عزز مسار المتابعة وأدى إلى تنفيذ الحكم بشكل فوري.كما أكدت المصادر أن الجلسة الأخيرة ركزت على المعطيات التقنية المرتبطة بالمحتوى الرقمي الذي قُدم ضمن وثائق الملف.وتظهر الوقائع أن الخلاف بين الطرفين انتقل مبكرا من نزاعات أسرية مرتبطة بإجراءات الطلاق إلى مواجهة قانونية مفتوحة، بعد تداول المحتوى موضوع الشكوى على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المشتكين إلى المطالبة بتفعيل المقتضيات الزجرية المتعلقة بالتشهير.وجاء اعتقال سكينة بنجلون في سياق يتزامن مع موجة توقيفات طالت خلال الأيام الأخيرة عددا من صناع المحتوى، ممن تمت متابعتهم بتهم مرتبطة بالتشهير أو بث محتوى مسيء، مما جعل ملف بنجلون يندرج ضمن سلسلة قضايا مماثلة تستقطب اهتماما واسعا.