أنهى مناقشة أطروحته للدكتوراة.. طفل عبقري يسعى لإطالة عمر الإنسان

أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن الطفل الموهوب ، البالغ من العمر 15 عامًا، أنهى هذا الأسبوع مناقشة أطروحته للدكتوراة في الفيزياء الكمّية بجامعة أنتويرب، في إنجاز قد يضعه ضمن أصغر الحاصلين على هذا اللقب عالميًا، رغم غياب سجل رسمي يوثق مثل هذه الحالات.لوران، الذي يلقبه البعض بـ"أينشتاين الصغير في "، بدأ رحلته التعليمية في سن مبكرة على نحو استثنائي، إذ التحق بالمدرسة الابتدائية وهو في الرابعة، وأتمّها عند السادسة، ثم نال درجة الماجستير في الفيزياء الكمّية وهو في الثانية عشرة، متعمقاً في دراسة البوزونات والثقوب السوداء.وتشير تقارير إعلامية إلى أن سيمونز يتمتع بذاكرة تصويرية وبمعدل ذكاء يبلغ 145، وهو مستوى لا يتجاوزه غير 0.1% من البشر.ويروي الطفل أنه بعد وفاة جدّيه عندما كان في الحادية عشرة وضع لنفسه هدفاً أكبر من مجرد الحصول على الدكتوراة وهو "السعي لإطالة عمر الإنسان"، موضحاً أن حلمه يهدف إلى خدمة الآخرين قبل ذاته، وأنه يخطط لمتابعة دراسة العلوم الطبية مستقبلاً.ورغم هذا الإنجاز اللافت، فإن التاريخ شهد حالات نال فيها أطفال أصغر سناً درجة الدكتوراة، إذ تشير موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إلى أن الألماني كارل فيته يعدّ أصغر من حصل على هذه الدرجة عام 1814 وهو في الثالثة عشرة من عمره، وفق مجلة "ساينس أليرت".وفي مجال الفيزياء تحديداً، يُعد الأميركي كارسن هيو-يو من أصغر الحاصلين على الدكتوراه حديثاً، إذ نالها العام الماضي وهو في الحادية والعشرين، بعد مسيرة مبكرة لافتة.