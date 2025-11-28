Advertisement

منوعات

أنهى مناقشة أطروحته للدكتوراة.. طفل عبقري يسعى لإطالة عمر الإنسان

Lebanon 24
28-11-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1448133-638999473194920572.jfif
Doc-P-1448133-638999473194920572.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن الطفل الموهوب لوران سيمونز، البالغ من العمر 15 عامًا، أنهى هذا الأسبوع مناقشة أطروحته للدكتوراة في  الفيزياء الكمّية بجامعة أنتويرب، في إنجاز قد يضعه ضمن أصغر الحاصلين على هذا اللقب عالميًا، رغم غياب سجل رسمي يوثق مثل هذه الحالات.
Advertisement

لوران، الذي يلقبه البعض بـ"أينشتاين الصغير في بلجيكا"، بدأ رحلته التعليمية في سن مبكرة على نحو استثنائي، إذ التحق بالمدرسة الابتدائية وهو في الرابعة، وأتمّها عند السادسة، ثم نال درجة الماجستير في الفيزياء الكمّية وهو في الثانية عشرة، متعمقاً في دراسة البوزونات والثقوب السوداء.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن سيمونز يتمتع بذاكرة تصويرية وبمعدل ذكاء يبلغ 145، وهو مستوى لا يتجاوزه غير 0.1% من البشر.

ويروي الطفل أنه بعد وفاة جدّيه عندما كان في الحادية عشرة وضع لنفسه هدفاً أكبر من مجرد الحصول على الدكتوراة وهو "السعي لإطالة عمر الإنسان"، موضحاً أن حلمه يهدف إلى خدمة الآخرين قبل ذاته، وأنه يخطط لمتابعة دراسة العلوم الطبية مستقبلاً.

ورغم هذا الإنجاز اللافت، فإن التاريخ شهد حالات نال فيها أطفال أصغر سناً درجة الدكتوراة، إذ تشير موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إلى أن الألماني كارل فيته يعدّ أصغر من حصل على هذه الدرجة عام 1814 وهو في الثالثة عشرة من عمره، وفق مجلة "ساينس أليرت". 

وفي مجال الفيزياء تحديداً، يُعد الأميركي كارسن هيو-يو من أصغر الحاصلين على الدكتوراه حديثاً، إذ نالها العام الماضي وهو في الحادية والعشرين، بعد مسيرة مبكرة لافتة.
مواضيع ذات صلة
في العراق... طفلٌ أنهى حياته بطريقة مروّعة جدّاً
lebanon 24
28/11/2025 19:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
28/11/2025 19:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لإطالة العمر.. اليكم ما كشفه أحد اطباء القلب
lebanon 24
28/11/2025 19:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة
lebanon 24
28/11/2025 19:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة أنتويرب

لوران سيمونز

ماجستير

بلجيكا

شتاين

رابعة

بلجيك

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:25 | 2025-11-28
08:08 | 2025-11-28
06:18 | 2025-11-28
04:18 | 2025-11-28
03:55 | 2025-11-28
03:51 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24