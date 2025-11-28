Advertisement

متفرقات

"فلسطين 36" في الأمم المتحدة… السينما تُكمِل رواية الشعب

Lebanon 24
28-11-2025 | 14:00
أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية أن الفيلم الروائي الطويل "فلسطين 36" سيُعرض غدًا السبت ضمن الفعالية الافتراضية العالمية التي ينظمها نادي أفلام الأمم المتحدة تزامنًا مع يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد اختياره رسميًا لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2026 عن فئة أفضل فيلم دولي.
وتتضمّن الفعالية كلمات افتتاحية للسفير رياض منصور، إلى جانب مقابلة مع المخرجة آن ماري جاسر، ما يمنح الحدث بعدًا ثقافيًا ودبلوماسيًا على مستوى الأمم المتحدة.
 
وأكد وزير الثقافة عماد حمدان أن الفيلم يشكل إضافة مهمة للسينما الفلسطينية عبر توثيق مرحلة ثورة 1936–1939 ضد الاستعمار البريطاني وما تبعها وصولًا إلى نكبة 1948، لافتًا إلى أن العمل يقدم قراءة سينمائية عميقة تعزز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية.

ويشارك في الفيلم نجوم عالميون بينهم جيريمي آيرونز، وليام كننغهام، والفنانة الفلسطينية هيام عباس. ويُعد "فلسطين 36" رابع عمل لجاسر يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، في تأكيد على الحضور الدولي المتنامي للسينما الفلسطينية.

وأشار حمدان إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الثقافة الفلسطينية على إيصال روايتها إلى العالم، معتبرًا أن عرض الفيلم في يوم التضامن العالمي يحمل رسالة فنية وإنسانية مؤثرة. ودعا الجمهور إلى متابعة الحدث عبر منصات الأمم المتحدة، ومنها UN WebTV وقناة المنظمة على يوتيوب.

