"فلسطين 36" في الأمم المتحدة… السينما تُكمِل رواية الشعب

وتتضمّن الفعالية كلمات افتتاحية للسفير منصور، إلى جانب مقابلة مع المخرجة جاسر، ما يمنح الحدث بعدًا ثقافيًا ودبلوماسيًا على مستوى الأمم المتحدة. أعلنت أن الفيلم الروائي " 36" سيُعرض غدًا السبت ضمن الفعالية الافتراضية العالمية التي ينظمها نادي أفلام تزامنًا مع يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد اختياره رسميًا لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2026 عن فئة أفضل فيلم دولي.وتتضمّن الفعالية كلمات افتتاحية للسفير منصور، إلى جانب مقابلة مع المخرجة جاسر، ما يمنح الحدث بعدًا ثقافيًا ودبلوماسيًا على مستوى الأمم المتحدة.

وأكد عماد حمدان أن الفيلم يشكل إضافة مهمة للسينما الفلسطينية عبر توثيق مرحلة ثورة 1936–1939 ضد الاستعمار وما تبعها وصولًا إلى نكبة 1948، لافتًا إلى أن العمل يقدم قراءة سينمائية عميقة تعزز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية.



ويشارك في الفيلم نجوم عالميون بينهم جيريمي آيرونز، وليام كننغهام، والفنانة الفلسطينية هيام عباس. ويُعد "فلسطين 36" رابع عمل لجاسر يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، في تأكيد على الحضور الدولي المتنامي للسينما الفلسطينية.



وأشار حمدان إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الثقافة الفلسطينية على إيصال روايتها إلى العالم، معتبرًا أن عرض الفيلم في يوم التضامن العالمي يحمل رسالة فنية وإنسانية مؤثرة. ودعا الجمهور إلى متابعة الحدث عبر منصات الأمم المتحدة، ومنها UN WebTV وقناة المنظمة على يوتيوب.



