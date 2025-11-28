22
متفرقات
عودة أيقونة العصر الذهبي… نجاة الصغيرة في الأوبرا بعد غياب طويل
Lebanon 24
28-11-2025
|
16:00
A-
A+
ظهرت
نجاة الصغيرة
بعد غياب طويل خلال زيارة نادرة لمدينة الثقافة والفنون في
العاصمة الإدارية الجديدة
، حيث رافقها رئيس شركة العاصمة خالد عباس ورئيس
الهيئة الوطنية للإعلام
أحمد المسلماني، في مشهد أعاد اسم "قيثارة الغناء العربي" إلى الواجهة وأشعل موجة واسعة من التفاعل على منصّات التواصل.
الصور القليلة التي خرجت من الزيارة حرّكت ذاكرة الأجيال الأكبر سناً، فيما أبدت فئات شابة إعجابها بصوتها وأغانيها رغم ابتعادها
الطويل
عن الساحة. نجاة، المولودة عام 1938 لأسرة فنية عُرفت فيها أيضاً شقيقتها الراحلة
سعاد حسني
، كانت إحدى أيقونات
العصر الذهبي
، وشاركت في 13 فيلماً قبل أن تعتزل التمثيل عام 1976 والغناء عام 2002، قبل أن تعود بصوتها في أغنية "كل الكلام" عام 2017.
عودة ظهورها اليوم تحمل وقعاً خاصاً، إذ تعيد إلى الواجهة مسيرة فنية قلّ نظيرها في الذاكرة العربية.
