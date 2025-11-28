Advertisement

متفرقات

ترحيب دولي واسع… وسوريا تتسلّم رئاسة الإعلام العربي

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1448231-638999554598398091.webp
Doc-P-1448231-638999554598398091.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقّى قرار اختيار دمشق "عاصمة للإعلام العربي" لعام 2028 ترحيبًا دوليًا واسعًا، في خطوة رأى فيها مراقبون إشارة إلى عودة سوريا إلى موقع مؤثر داخل المنظومة العربية، وإلى تجدد الثقة بدور إعلامها.

وجاء القرار بإجماع مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته الـ55 في القاهرة، حيث تسلّمت سوريا رئاسة الدورة من البحرين.

وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى عبّر عبر منصة "إكس" عن أن ما كان "حلمًا وملفًا يُناقش بخجل" أصبح اليوم مشروعًا فعليًا يجري العمل عليه فورًا، معتبرًا أن دمشق استعادت "مكانتها وصوتها الحقيقي". ورأى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تراكمية لبناء إعلام وطني يستند إلى المهنية والشفافية.

وفي كلمة تسلّم الرئاسة، أشار المصطفى إلى أن سوريا انتقلت من مرحلة استهلاك المحتوى إلى صناعته مع التحول الرقمي، مضيفًا: "أتيتكم من دمشق التي نهضت من أثقال السنوات، أحمل تحية شعب استعاد صوته وقراره، ليعلن عودة بلاده إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها"

مواضيع ذات صلة
ترحيب دولي واسع باتفاق غزة.. ودعوات للاسراع في تطبيقه والوصول الى حل دائم
lebanon 24
29/11/2025 08:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: نسعى للسلام ونرحب بكل المقترحات الجادة القادرة على تحقيق سلام حقيقي
lebanon 24
29/11/2025 08:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موافقة "حماس" على خطة ترامب الخاصة بغزة.. ترحيب عربي ودولي
lebanon 24
29/11/2025 08:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: التصعيد الإسرائيلي خطير ونسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات
lebanon 24
29/11/2025 08:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مجلس وزراء الإعلام العرب

مجلس وزراء الإعلام

الإعلام العربي

وزير الإعلام

ترحيب دولي

رئاسة ال

القاهرة

المصطفى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-11-28
16:00 | 2025-11-28
14:00 | 2025-11-28
10:20 | 2025-11-28
08:25 | 2025-11-28
08:08 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24