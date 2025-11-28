ترحيب دولي واسع… وسوريا تتسلّم رئاسة الإعلام العربي

ما كان حلما وملفا يطرح بخجل صار واقعا ومشروعا طموحا نبدأ العمل عليه منذ اللحظة. ما كان حلما وملفا يطرح بخجل صار واقعا ومشروعا طموحا نبدأ العمل عليه منذ اللحظة. pic.twitter.com/DXYWgNQGES — حمزة المصطفى (@HmzhMo) November 26, 2025 Advertisement

تلقّى قرار اختيار "عاصمة للإعلام العربي" لعام 2028 ترحيبًا دوليًا واسعًا، في خطوة رأى فيها مراقبون إشارة إلى عودة إلى موقع مؤثر داخل المنظومة العربية، وإلى تجدد الثقة بدور إعلامها.وجاء القرار بإجماع خلال دورته الـ55 في ، حيث تسلّمت سوريا رئاسة من .السوري حمزة عبّر عبر منصة "إكس" عن أن ما كان "حلمًا وملفًا يُناقش بخجل" أصبح اليوم مشروعًا فعليًا يجري العمل عليه فورًا، معتبرًا أن دمشق استعادت "مكانتها وصوتها الحقيقي". ورأى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تراكمية لبناء إعلام وطني يستند إلى المهنية والشفافية.وفي كلمة تسلّم الرئاسة، أشار المصطفى إلى أن سوريا انتقلت من مرحلة استهلاك المحتوى إلى صناعته مع التحول الرقمي، مضيفًا: "أتيتكم من دمشق التي نهضت من أثقال السنوات، أحمل تحية شعب استعاد صوته وقراره، ليعلن عودة بلاده إلى مقعدها الطبيعي بين أشقائها"