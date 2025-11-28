Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1448343-638999882044962041.jpg
Doc-P-1448343-638999882044962041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

الحمل
حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج.

الثور
إذا كنت تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها. 
Advertisement

الجوزاء
بداية مشجعة تساعدك على تحقيق استقرار مهني، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.

السرطان
ما تراه أنت صائباً قد لا يكون كذلك، ربما لأن أوضاعك المضطربة بعض الشيء تشوّش أفكارك.

الأسد
تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.

العذراء
تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك.

الميزان
قد لا تعجبك الانتقادات من المسؤولين عنك في العمل، لكن لا تتسرّع فبعض هذه الانتقادات منطقي جداً.

العقرب
أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل.

القوس
تتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات الفكرية والسياسية، وتدخل سباقاً مهماً وتمارس نشاطاً فكرياً.

الجدي
تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم.

الدلو
الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة.

الحوت
تشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها وإلى الزملاء والمقربين. (السومرية)
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
29/11/2025 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
29/11/2025 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
29/11/2025 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
29/11/2025 08:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

إذا كنت

العقرب

الحوت

الأسد

الجوز

المعن

القوس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-11-28
16:00 | 2025-11-28
14:00 | 2025-11-28
10:20 | 2025-11-28
08:25 | 2025-11-28
08:08 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24