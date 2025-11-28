Advertisement

الحملحاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج.الثورتواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها.الجوزاءبداية مشجعة تساعدك على تحقيق استقرار مهني، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.السرطانما تراه أنت صائباً قد لا يكون كذلك، ربما لأن أوضاعك المضطربة بعض الشيء تشوّش أفكارك.تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك.الميزانقد لا تعجبك الانتقادات من المسؤولين عنك في العمل، لكن لا تتسرّع فبعض هذه الانتقادات منطقي جداً.أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل.تتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات الفكرية والسياسية، وتدخل سباقاً مهماً وتمارس نشاطاً فكرياً.الجديتميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم.الدلوالحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة.تشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها وإلى الزملاء والمقربين. (السومرية)