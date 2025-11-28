الحمل
حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج.
الثور
إذا كنت
تواجه مشكلات وأزمات في مجالك المهني، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الحذر للتخلص منها.
الجوزاء
بداية مشجعة تساعدك على تحقيق استقرار مهني، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.
السرطان
ما تراه أنت صائباً قد لا يكون كذلك، ربما لأن أوضاعك المضطربة بعض الشيء تشوّش أفكارك.
الأسد
تكون في الموقع الأقوى لكن لا تستغل هذا الأمر، لا تستطيع أن تحصل على كل شيء.
العذراء
تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سناً ولا تستهتر بما يقولونه لك.
الميزان
قد لا تعجبك الانتقادات من المسؤولين عنك في العمل، لكن لا تتسرّع فبعض هذه الانتقادات منطقي جداً.
العقرب
أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل.
القوس
تتعزز قدراتك الفكرية وتهتم ببعض الدراسات الفكرية والسياسية، وتدخل سباقاً مهماً وتمارس نشاطاً فكرياً.
الجدي
تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم.
الدلو
الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة.
الحوت
تشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها وإلى الزملاء والمقربين. (السومرية)