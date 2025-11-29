24
منوعات
كُتب عليها آيات قرآنية.. "قالب حلوى للمرحوم" ظاهرة تغزو هذا البلد العربي وتُثير موجة غضب
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في
العراق
، تم تداول مقاطع فيديو وصور لما بات يُعرف بـ"كعكات المرحوم"، ما أثار غضبا واسعا واستنكارا في البلاد.
وتقوم هذه الظاهرة الغريبة على تصميم قوالب من الحلوى مزينة بطريقة لافتة، لا تحمل رسائل احتفالية، بل نصوصاً مخصصة للرثاء، حيث تُطبع عليها آيات قرآنية كريمة أو كلمات رثائية حزينة وصور للأشخاص المتوفين.
وقد تحوّل هذا المشهد، الذي وصفه كثيرون بـ"الغريب وغير المسبوق"، إلى مادة دسمة للجدل على شبكات الإنترنت، حيث عبر الناشطون والمغردون عن استيائهم الشديد من هذه الممارسات التي اعتبروها "تشويهاً لحرمة الموت والتقاليد"، ورأى فيها البعض "استخفافاً بالمشاعر"، فيما استغرب آخرون أصل ومنشأ هذه "البدعة" التي تخالف الأعراف الاجتماعية والدينية المتبعة في إحياء ذكرى الراحلين.
