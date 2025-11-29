حسن ابن الـ 35 عاما فقد حياته خلال إنقاذه 13 فتاة من الموت!

Advertisement

في حادث مأساوي، توفي شاب بعد تدخله لإنقاذ فتيات غرقن إثر سقوط حافلتهن في مجرى مائي بمحافظة الإسماعيلية مساء يوم الخميس الماضي.وتوفي الشاب وهو عامل زراعي يُدعى (35 عاماً)، غرقاً بعد إنقاذه 13 فتاة من الموت المحقق إثر انقلاب الحافلة في "مصرف بلوظة" بمركز القنطرة شرق.وعقب سقوط الحافلة، سارع الأهالي لإنقاذ الركاب، وبرز الشاب حسن الذي اندفع إلى المياه رغم عدم إجادته السباحة.وقام بتهشيم زجاج الحافلة وبدأ في إخراج الفتيات تباعاً. بعد إتمامه مهمته البطولية التي استنزفت قواه، وافته إثر الإجهاد وسقوطه في المياه.يذكر أن الشاب، المقيم بمركز أشمون بالمنوفية، كان عائداً إلى عمله في ، وهو أب لثلاث فتيات، إحداهن كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها في اليوم التالي.