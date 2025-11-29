25
منوعات
حسن ابن الـ 35 عاما فقد حياته خلال إنقاذه 13 فتاة من الموت!
Lebanon 24
29-11-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادث مأساوي، توفي شاب
مصري
بعد تدخله لإنقاذ فتيات غرقن إثر سقوط حافلتهن في مجرى مائي بمحافظة الإسماعيلية مساء يوم الخميس الماضي.
وتوفي الشاب وهو عامل زراعي يُدعى
حسن أحمد حسن
(35 عاماً)، غرقاً بعد إنقاذه 13 فتاة من الموت المحقق إثر انقلاب الحافلة في "مصرف بلوظة" بمركز القنطرة شرق.
وعقب سقوط الحافلة، سارع الأهالي لإنقاذ الركاب، وبرز الشاب
حسن أحمد
حسن الذي اندفع إلى المياه رغم عدم إجادته السباحة.
وقام بتهشيم زجاج الحافلة وبدأ في إخراج الفتيات تباعاً. بعد إتمامه مهمته البطولية التي استنزفت قواه، وافته
المنية
إثر الإجهاد وسقوطه في المياه.
يذكر أن الشاب، المقيم بمركز أشمون بالمنوفية، كان عائداً إلى عمله في
سيناء
، وهو أب لثلاث فتيات، إحداهن كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها في اليوم التالي.
