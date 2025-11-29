Advertisement

منوعات

ابن متهم بإحراق منزل والديه بعد الاعتداء عليهما

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:45
أُلقي القبض على داريوس هازارد (44 عاماً) في مدينة نورث آدامز بولاية ماساتشوستس، بعد العثور على والديه فينشر هازارد (76 عاماً) ودونالد هازارد (83 عاماً) جثتين داخل منزلهما المحترق فجر الاثنين 24 تشرين الثاني.
وبحسب الشرطة، أقرّ داريوس في إفادته بأنه اعتدى على والديه، ثم سكب البنزين في الطابق الأول من المنزل وأضرم النار قبل أن يفرّ، قائلاً إنه كان يواجه صعوبة في التعامل مع معاناة والدته من التهاب المفاصل المتقدم والجنف، وإنه فقد أعصابه أثناء مساعدتها مع والده بعد سقوطها.
الجيران أبلغوا فرق الطوارئ بعد رؤية الدخان يتصاعد من المنزل، لتجد الشرطة الوالدين ميتين في غرفة المعيشة.
 
وتم توقيف داريوس لاحقاً بعد البحث عنه في مكان عمله، حيث لفت زملاؤه إلى أن غيابه غير مألوف. ووجّهت إليه تهمة الحرق العمد، التي أنكرها أمام المحكمة، فيما وصف سكان المنطقة العائلة، بمن فيهم داريوس، بأنها "ركيزة أساسية في المجتمع"، معبّرين عن صدمتهم، ومؤكدين أن ما حدث "لا يشبهه إطلاقاً" مع أملهم في أن يحصل على المساعدة المطلوبة وتتكشف ملابسات المأساة. (people)
