ما حقيقة حدوث زلزال في مصر؟

Advertisement

وفي سياق متصل، تطرّق رابح إلى ثوران بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا لأول مرة منذ نحو 12 ألف عام، موضحاً أن الضغط التكتوني قرب يدفع الحمم للخروج من المناطق الضعيفة في القشرة الأرضية، لكنه شدد على أن البركان لا يمثل خطورة على مصر، لافتاً إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت اتجهت نحو اليمن وسلطنة ولم تصل إلى الأجواء ، مع استمرار متابعة المعهد للتطورات عن قرب. (روسيا اليوم)