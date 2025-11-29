Advertisement

منوعات

ما حقيقة حدوث زلزال في مصر؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:32
نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور طه رابح، ما تردد على منصات التواصل عن وقوع زلزال في شمال البلاد مساء السبت، مؤكداً أنه "لا أساس من الصحة لوقوع أي زلزال اليوم"، وأن الشبكة المكوّنة من 72 محطة رصد لم تسجل أي هزة. وأوضح أن الشائعة انتشرت بسبب "تريند" أطلقه أحد مستخدمي مواقع التواصل.
وفي سياق متصل، تطرّق رابح إلى ثوران بركان "هايلي غوبي" في شمال شرق إثيوبيا لأول مرة منذ نحو 12 ألف عام، موضحاً أن الضغط التكتوني قرب البحر الأحمر يدفع الحمم للخروج من المناطق الضعيفة في القشرة الأرضية، لكنه شدد على أن البركان لا يمثل خطورة على مصر، لافتاً إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت اتجهت نحو اليمن وسلطنة عمان ولم تصل إلى الأجواء المصرية، مع استمرار متابعة المعهد للتطورات عن قرب. (روسيا اليوم)
