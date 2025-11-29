بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ

Advertisement

الواقعة وثّقتها هوفنانيان في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، وأظهر العمة في حالة صدمة وهي تضع يدها على فمها، بينما تتناثر الأطباق على الأرض وسط صرخات وذهول الحاضرين. ورغم تكهّن متابعي المقطع بأن سقوط الطاولة نتج عن اتكاء أحد أفراد الأسرة عليها، أوضحت هوفنانيان لمجلة " " أن السبب الحقيقي هو قِدَم الطاولة الأثرية وسوء توزيع الوزن عليها، مؤكدة أن الطاولة "انقلبت فجأة" كما تُظهر زوايا تصوير أخرى.ورغم خيبة الأمل الأولى، تمكنت العائلة من إنقاذ جزء من الطعام، مثل الديك وبعض اللحوم، فيما سارعت العمة – التي وصفتها ابنة أختها بـ"الخبيرة والملائكية" – إلى تجهيز بوفيه ثانٍ بسرعة، ليتحوّل الموقف بعد ساعات من التوتر إلى ضحكات مشتركة وذكرى عائلية لا تُنسى. (people)