منوعات

بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ

Lebanon 24
29-11-2025 | 23:00
تحوّل عيد الشكر في منزل عائلة أميركية بولاية نيوجيرسي إلى موقف طريف ومربك في آن واحد، بعدما انهارت الطاولة التي حملت وجبة العيد قبل لحظات من البدء في تناولها. فقد اجتمع أكثر من 150 فردًا من أقارب كات هوفنانيان في منزل عمتها في بلدة ريد بانك يوم 27 تشرين الثاني، بعد أسابيع من تحضيرات العمة التي أعدّت بنفسها ديكًا روميًا وخضارًا وأطباقًا متنوعة، قبل أن تسقط الطاولة فجأة أثناء إلقاء ابن عمّهم البالغ من العمر 12 عامًا كلمة أمام أفراد العائلة.
الواقعة وثّقتها هوفنانيان في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، وأظهر العمة في حالة صدمة وهي تضع يدها على فمها، بينما تتناثر الأطباق على الأرض وسط صرخات وذهول الحاضرين. ورغم تكهّن متابعي المقطع بأن سقوط الطاولة نتج عن اتكاء أحد أفراد الأسرة عليها، أوضحت هوفنانيان لمجلة "بيبول" أن السبب الحقيقي هو قِدَم الطاولة الأثرية وسوء توزيع الوزن عليها، مؤكدة أن الطاولة "انقلبت فجأة" كما تُظهر زوايا تصوير أخرى.

ورغم خيبة الأمل الأولى، تمكنت العائلة من إنقاذ جزء من الطعام، مثل الديك الرومي وبعض اللحوم، فيما سارعت العمة – التي وصفتها ابنة أختها بـ"الخبيرة والملائكية" – إلى تجهيز بوفيه ثانٍ بسرعة، ليتحوّل الموقف بعد ساعات من التوتر إلى ضحكات مشتركة وذكرى عائلية لا تُنسى. (people)
